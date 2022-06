Por Gabriel Rodriguez

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, se diferenció hoy de la oposición pero también del kirchnerismo al considerar que «el mejor sistema electoral es la boleta única electrónica».

«Yo estoy convencido que el mejor sistema electoral que tiene la Argentina es la boleta única electrónica que votamos en el 2016, que (el ex senador nacional Miguel) Pichetto durmió en el Senado y que funciona en Salta desde hace muchos años de una manera fantástica», afirmó.

Así se expresó el jefe del Frente Renovador al encabezar un brindis por el Día del Periodista en el bajo recinto de la Cámara baja, donde contestó varias preguntas sobre la actualidad política.

Los dichos de Massa se dan en vísperas de la sesión que convocó la oposición para este miércoles a fin de tratar el proyecto de Boleta Única de papel, que el Frente de Todos resiste. .

El kirchnerismo. el Gobierno nacional y sectores referenciados en el albertismo defienden la continuidad de la boleta tradicional partidaria.

Consultado sobre esta convocatoria al recinto, el diputado nacional manifestó que desde la oposición «están en su derecho» porque «representan una parte de la opinión o del pensamiento de las fuerzas políticas de la Argentina».

En otro orden, evitó pronunciarse sobre el proyecto de «renta inesperada» que impulsa el Gobierno nacional y cuya presentación en el Congreso es inminente. .

«No ingresó, no lo leí. No me hagan hablar de lo que no conozco porque sería cuanto menos de mi parte irresponsable», respondió Massa, quien no exhibió un particular entusiasmo por la iniciativa que el Gobierno y el kirchnerismo alientan para capturar parte de los ingresos extraordinarios que algunas empresas lograron en base al aumento de precios internacionales producto de la guerra entre Rusia y Ucrania.

Por otra parte, Massa confirmó su participación en la comitiva oficial que acompañará desde esta noche al presidente Alberto Fernández a Los Ángeles para participar de la Cumbre de las Américas, y se refirió a la exclusión en dicho foro de Cuba, Venezuela y Nicaragua, una decisión que casi hizo desistir al jefe de Estado de viajar a Estados Unidos. .

«Creo que hay que tener la amplitud de invitar a todos más allá de que hay países más allá» de los comportamientos antidemocráticos de algunos gobiernos del continente, insistió.

No obstante, aclaró que su «opinión es conocida» y que él «defiende a los países que tienen gobiernos y sociedades democráticas».

«Democracia es no perseguir ni encarcelar estudiantes, democracia es no tener gobiernos que meten presos a opositores, democracia es tener un sistema electoral sin régimen de partido único», argumentó.

Por último, Massa lamentó los polémicos dichos del presidente de La Anónima, Federico Braun, quien en una conferencia de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) se jactó jocosamente de «remarcar precios todos los días».

«(Es) patético porque es la impunidad que a veces da el anonimato de una marca que no muestra a las personas. Claramente ese tipo de personajes que alguna vez se quisieron burlar de algunos dirigentes como yo señalándonos con sobrenombres demuestran que los ventajeros, los oportunistas y los que no tienen sensibilidad social con lo que pasa en la Argentina son ellos que están escondidos detrás de una góndola y una marca de fantasía que es el nombre de un supermercado», espetó.

El líder de La Anónima había generado un fuerte revuelo cuando ante la pregunta de «qué hace La Anónima con la inflación» que le hicieron en el foro empresarial respondió entre risas: «Remarca precios todos los días, para ser sincero». .