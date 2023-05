El Presidente aseguró no estar molesto por no haber sido invitado al acto de Cristina Kirchner

El presidente Alberto Fernández negó estar molesto o enojado por no haber sido invitado al acto que se realizará en Plaza de Mayo por los 20 años de la asunción de Néstor Kirchner al frente de la Casa Rosada y afirmó que es un día para «estar más unidos que nunca».

Por Ale Pombo

«Es un 25 de mayo muy especial para mí. Es el último de este mandato, con lo cual lo celebro como especial. Todos los 25 de mayo nos convocan a repensarnos como sociedad», sostuvo el mandatario.

En breves declaraciones brindadas a los periodistas acreditados en Casa Rosada, el jefe de Estado también se refirió al aniversario de la asunción del santacruceño como Presidente: «Hace 20 años entrábamos con Néstor a esta Casa de Gobierno y no puedo dejar de recordarlo. Me acuerdo de cada detalle y me emociona el recuerdo».

«Es un día que debe llamarnos a la unidad, al encuentro, a la reflexión, a entender que tenemos problemas que superar, problemas que se multiplican, como el caso de la sequía que hace todo tan difícil para la economía del país, pero tenemos que ser capaces de estar juntos y lograr los objetivos que tenemos que lograr», remarcó.

Y añadió: «Tenemos que estar todos en la Plaza recordando a Néstor porque Néstor nos une».

Al ser consultado sobre si participará del acto en la Plaza de Mayo, Alberto Fernández respondió: «No voy a estar en Buenos Aires. Cuando termine (el Tedeum en la Catedral Metropolitana) me estoy yendo: tengo a mi familia en Chapadmalal».

Finalmente, ante la pregunta sobre si se sentía aislado, molesto o enojado por no haber sido invitado a formar parte del acto, el Presidente respondió: «Para nada. No busquemos un título para que nos peleemos. Hoy tenemos que estar más unidos que nunca».