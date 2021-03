Alejo Pombo

El Presidente insistió con las irregularidades cometidas por la Justicia durante el macrismo, y aseveró que no tiene «interés en sancionar jueces» sino en que el sistema «funcione». Hoy le toma juramento a Martín Soria.

El presidente Alberto Fernández manifestó ayer que «quisiera que todos entiendan la gravedad del problema que atraviesa la Justicia», en referencia a las irregularidades cometidas durante el macrismo, y aseveró que no tiene «interés en sancionar jueces» sino en que el sistema «funcione».

En una entrevista con Radio del Plata, confirmó que hoy le tomará juramento al nuevo ministro de Justicia, Martín Soria, y mencionó las reformas que quiere llevar adelante.

«No tenemos mesa judicial ni queremos tenerla, lo que queremos es que la Justicia funcione, que corrijan los horrores que han cometido», dijo Fernández.

Agregó que «para eso hay que llevar adelante una serie de reformas» entre las que marcó la reforma del Ministerio Público y de la Justicia Federal.

Sobre este último punto, recordó que la Justicia Federal no se ocupa «sólo de casos de corrupción», sino del «tráfico de drogas», y citó en ese sentido el problema que enfrentan ciudades como Rosario o Salta.

Y, tras consignar que en las últimas horas «se ha encontrado en Europa el mayor cargamento de drogas» que se recuerde, sostuvo en referencia a Argentina: «Yo necesito una Justicia federal que funcione para todo eso».

Fernández también habló del manejo judicial durante el macrismo y la puesta en marcha de una «mesa» con esos fines en la gestión de Cambiemos.

«Ahora Macri reconoce su existencia pero dice que fue para hacer reformas que no existieron», dijo el mandatario.

Para Fernández, en cambio, «lo que hubo fue manipulación de jueces y la creación de tribunales ad hoc para perseguir opositores».

«Martín trabajó mucho sobre eso», dijo el Presidente sobre el designado ministro de Justicia, y agregó que hoy «espero tomarle juramento a Martín y que se ponga a trabajar de lleno en los temas que yo le pedí que se ocupe», al asegurar las dos reformas judiciales «son muy importantes». «No tengo interés en sancionar jueces, lo único que quiero es que el sistema funcione», subrayó entonces el mandatario.

En esa línea, el jefe de Estado afirmó que «en la historia de la democracia todos los Gobiernos trataron de incidir sobre la Justicia, pero en favor propio, lo que nunca había pasado es usar a la Justicia para perseguir a los otros», reseñó y aseguró que «eso empezó a pasar con Macri».

En otro tramo de la entrevista habló sobre los motivos que llevaron a renunciar a la exprocuradora

Alejandra Gils Carbó y contó que mantuvo una charla con su exalumno, el juez Julián Ercolini, a cargo de la causa en la que se procesó a la entonces funcionaria por irregularidades en la compra de un edificio por parte del Ministerio Público Fiscal.

«Me dijo: ºEs lo que tengo que hacer, tengo que procesarlaº», dijo Fernández que Ercolini le respondió en ese momento.

Sin embargo, para el Presidente, «fue una buena funcionaria, una buena procuradora» y «nunca dijo un disparate».

«El Estado de derecho existe y hay que respetarlo para todos, también para los que no piensan como yo. Eso no pasó en los años de Macri y eso es lo que no se puede permitir», concluyó.