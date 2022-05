Por Alan Fox

El papa Francisco reveló su convicción acerca de que la expansión de la OTAN hacia el este pudo haber llevado a Rusia a lanzar su operación militar especial en Ucrania, en una declaración que cobró repercusión dentro del circuito informativo oficial de Moscú pero que también motivó un agradecimiento de Kiev.

«Quizá los ladridos de la OTAN a la puerta de Rusia provocaron que el presidente ruso, Vladímir Putin, optara por tomar esa decisión», afirmó el sumo pontífice en diálogo con el diario italiano Corriere della Sera.

Francisco consideró que las acciones de la alianza disgustaron al mandatario ruso y estimó que, de momento, el conflicto no se detendrá: «Un enfado que no sé si fue provocado, pero quizás sí», apuntó el Sumo Pontífice.

Por otro lado, el máximo líder de la Iglesia católica reiteró su deseo de ir a Moscú y reunirse con Putin.

En ese sentido, recordó que poco después del inicio de la operación militar en Ucrania solicitó la reunión, pero aún no recibió respuesta.

«Seguimos insistiendo, aunque me temo que Putin no puede y no quiere tener esta reunión ahora mismo. Pero tanta brutalidad ¿cómo no detenerla?», manifestó.

La noticia ocupó un lugar destacado por varias horas en el sitio ruso Actualidad RT, pero también fue atendida por el gobierno de Ucrania y su prensa oficial.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania agradeció al Papa Francisco por sus esfuerzos para establecer una paz justa y detener la guerra, según lo manifestó el portavoz de dicha cartera, Oleg Nikolenko, al sitio Ukrinform.

Según él, el Ministerio de Asuntos Exteriores leyó atentamente la entrevista del Papa Francisco para el diario italiano Corriere Della Sera y aprecia que Ucrania sigue siendo el centro de su atención.

«Estamos agradecidos por los esfuerzos del Papa para establecer una paz justa y poner fin a una guerra que no ha sido provocada de ninguna manera por Ucrania, la OTAN o cualquier otro tercero. Ha quedado absolutamente claro tanto para el Pontífice como para el mundo entero que ni Rusia ni Putin personalmente están listos para detener el derramamiento de sangre en suelo ucraniano», dijo Nikolenko.

Según el portavoz, «el Santo Padre afirmó que Moscú pasó por alto todos los llamados del Vaticano para poner fin a la guerra; en cambio, Ucrania reafirma su compromiso con el diálogo y renueva su invitación al Papa para visitar Kiev».

«Creemos que el bien seguramente vencerá al mal. Hacemos un llamado al Santo Padre para que continúe rezando por los ucranianos y haga esfuerzos por el bien de la paz en Ucrania», enfatizó.