El Ministro de Seguridad volvió a criticar a LLA y dijo que la dolarización «No va a pasar nunca»

Por Ale Pombo

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, apuntó hoy nuevamente contra La Libertad Avanza (LLA), al afirmar que en la campaña electoral ese espacio seguirá «justificando la dictadura y mintiéndole a la sociedad con la dolarización».

El ex jefe de Gabinete aseguró que la dolarización que promete el diputado y candidato presidencial libertario, Javier Milei «no va a pasar nunca».

«Lo que están queriendo que se crea que se va a hacer, la realidad no va a ser esa. No están esos dólares y tampoco se sabe de dónde se los sacaría. Es mucha la grosería que se observa. Me preocupa cuando uno que no es ducho en la materia le mienten descaradamente para hacerlos trastabillar», señaló el dirigente en declaraciones radiales.

Fernández insistió en que «si uno presta atención a lo que están exhibiendo y mira entre líneas se puede dar cuenta que dicen que lo van a pagar con el dinero de los ahorristas, lo que van a terminar haciendo es un Plan Bonex para quedarse con los ahorros de los argentinos».

«Yo no me voy a callar la boca y sería torpe no decirle a alguien que le están yendo por lo poco que tienen, que están tratando de romper un país. Están yendo por lo poco que algunos tienen», completó.

Además, dijo que «si algunas de esas barbaridades descabelladas que presenta se refiere específicamente a los primeros pasos de políticas públicas para concluir con soluciones para los vulnerables, encontrará una fuerte embestida por parte de quienes tendrán la responsabilidad».

Y sobre LLA, agregó: «Con una buena elección tendrán 15/16 senadores y unos 70 diputados, por lo que no podrá mover un dedo sin el consenso del Congreso, que no creo que tenga vocación de consenso por ese lado».