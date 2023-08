El Ministro de Seguridad cruzó a Grabois por hablar de «Un golpe de palacio»

Por Ale Pombo

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, afirmó hoy que el precandidato presidencial de Unión por la Patria Juan Grabois está «tratando de sacarse fotos con saco ajeno», luego de que el referente del Frente Patria Grande sostuvo que la candidatura de su contrincante en la interna, Sergio Massa, surgió de «un golpe de Palacio».

«Me parece que acá están tratando de sacarse fotos con saco ajeno. Juan quiere competir, que compita. Me parece un pibe bárbaro, si tiene ganas de hacerlo que lo haga. Massa creo que va a ser un gran Presidente, son dos cosas distintas», apuntó Fernández ante una pregunta de Noticias Argentinas.

Luego de participar del lanzamiento de las olimpíadas policiales en el Salón de los Pueblos Originarios de Casa Rosada, el funcionario nacional arremetió: «¿Te querés sacar las ganas? Competí. No hay que tenerle miedo a eso, por eso están PASO. Lo que no creo que sea necesario es el agravio».

Las declaraciones de Aníbal Fernández surgen luego de que Grabois aseguró que «cerca del cierre de listas, una suerte de golpe de Palacio cambió la situación y hubo un consenso parcial en algunos sectores de que la fórmula sea Massa y Rossi».

En ese marco, Aníbal Fernández recordó que la precandidatura presidencial de Massa fue acordada por la cúpula dirigencia del Frente de Todos e ironizó: «Son todos tontos que un golpe palaciego les hizo hacer lo que se les ocurre…Lástima que no le consultaron al único vivo que tenía la Argentina que era Juan Grabois».

«Es tonto eso. Terminemos con estas faltas de respetos o agravios que teóricamente son para sacar una ventaja. Estas declaraciones no ensucian ni enturbian nada. Solamente es una mala anécdota que mañana a la tarde, tomando café, nadie se acuerda», disparó el ministro de Seguridad de la Nación.

Consultado acerca de la figura de Massa como aspirante presidencial, Fernández relató: «Hace tres años no estaba en el gobierno y me encuentro con Sergio en un programa de televisión.

Nos hemos peleado lindo nosotros cuando Sergio se va eh, lindo nos peleamos. Ya resulta esa situación, nos pusimos a hablar y le dije te voy a decir una cosa una sola vez, porque estas cosas no son para manosearlas sino para hablar en serio entre dos hombres: si vas a jugar en la que viene, yo juego con vos».

«Cuando llegó el día que se estaba decidiendo esto, todavía se pensaba que iba a ser Daniel Scioli o una fórmula de Cristina, lo llamé a Sergio porque teníamos un problema con los sueldos de las fuerzas de seguridad y en la charla le digo mirá que yo no cambié eh, sigo siendo el mismo. Si no se da, no se da, pero si se da yo estoy . Eso es lo que está pasando en este momento», enfatizó.

En esa línea, el titular de la cartera de Seguridad precisó: «Siento que no le fallé a nadie porque Scioli lo sabe, se lo conté a él. Yo le dije te voy a acompañar en todo lo que sea, pero sabé que yo alguna vez le dije a Sergio que si jugaba yo iba a jugar con él».

«Lo estoy haciendo sin tener que avergonzarme ni bajar la cabeza, porque así se piensan las cosas: con tiempo y con seriedad. Creo que con 50 años tiene todas las atribuciones para ser un gran presidente de los argentinos y que así lo va a ser», resumió Aníbal Fernández.

Además, el funcionario nacional evitó dejar definiciones respecto de la oposición y se limitó a responder: «Todo lo que estoy dispuesto a decir es que vamos a ganar y eso significa que a alguien le vamos a ganar en primera vuelta. Nada más que eso».

Consultado acerca del pago que realizará el Gobierno de un vencimiento de deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) con fondos provenientes de un préstamo realizado por Qatar de derechos especiales de giro (DEG), la moneda que emplea el organismo, Fernández indicó: «Hay que pagar y el ministro, a mi juicio, preparó una estrategia de suplir lo que significa pagar con los dólares pagando con ese préstamos que Qatar le da de los derechos especiales de giro».

«¿Eso nos quita la obligación? Sí, con la del Fondo sí, porque la apagamos. No nos quita la obligación con Qatar que hay que devolverle su dinero cuando llegue el momento. Lo más pronto posible, ese es el objetivo y Massa ha sido muy claro», argumentó.

Por último, el funcionario nacional sentenció: «El día que Massa esté al frente de la Presidencia de la Nación tendrá que buscar la forma como para que la balanza comercial sea lo suficientemente generosa y le dé la oportunidad de hacerse de los dólares para poder pagar al Fondo Monetario Internacional, para evitar tener que estar dando explicaciones a quien no tendría por qué estar analizando nuestras cuentas».