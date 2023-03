El Ministro de Economía dejó abierta la posibilidad de dar marcha atrás con el canje de bonos de la ANSES

Por Ale Pombo

El ministro de Economía, Sergio Massa, dejó abierta la posibilidad de dar marcha atrás con el canje de bonos en dólares en manos de la ANSES.

Si bien defendió la medida, reveló que le pidió a la Universidad de Buenos Aires un dictamen para definir si los papeles en manos de la ANSES formarán parte de la operatoria.

«Tomé la decisión de que la UBA, a través de la Facultad de Ciencias Económicas, haga un dictamen para ver si el canje es beneficioso para la ANSeS. Si el dictamen dice que no es beneficioso, ANSeS no intervendrá en el canje», aseguró el funcionario nacional en declaraciones radiales.

Igual, el tigrense destacó que la medida apunta a un «ordenamiento» en el manejo de la Deuda Pública dentro del Estado.

«Teníamos 113 organismos públicos que de manera descoordinada, muchas veces generando perjuicio al Estado, administraban la compra y venta de títulos: para una economía que necesita orden eso es un problema», definió el líder del Frente Renovador.

Massa insistió con que el canje de bonos bajará la deuda en ley extranjera en 4.000 millones de dólares.

«Lo tomamos de distintas canastas y de alguna manera lo transformamos en menor Deuda Externa argentina. Le vamos a comunicar a la Bolsa de Nueva York para que esos bonos dejen de cotizar y ser de ser vendidos en el sistema y así bajar el nivel de deuda», explicó.

Además, ratificó que la ANSeS ganará 2 mil millones de dólares y que se le dará al organismo la posibilidad de elegir si liquida los bonos duales que recibirá por el coeficiente de inflación o en torno al precio del dólar.

«Para el jubilado esa ganancia de ANSeS aumenta el Fondo de Garantía de Sustentabilidad en más de 400 mil millones de pesos que irán volcados a créditos para jubilados y créditos productivos», dijo.

El miércoles, en medio de una sangría de reservas del Banco Central y ante la suba de los dólares financieros, Economía anunció un canje compulsivo de bonos en dólares de los organismos públicos.

Con esta medida, obligó a 113 organismos públicos -básicamente la ANSeS- que canjee sus bonos globales en dólares (bajo ley extranjera) por títulos en pesos y que venda el mercado sus bonos de legislación local (AL) en dólares.

Esos organismos tienen bonos por un valor nominal de US$ 35.000 millones.

Massa señaló: «Entiendo que cuando aparecieron las primeras opiniones no había sido publicado el decreto, ni el anexo, entonces no entendían e ignoraban el tema. No conocer los detalles lleva opiniones anticipadas, el desafío y la oportunidad nos tiene que permitir fortalecer el FGS, que en los últimos tres años ha tenido un crecimiento de 40% en su valor en dólares».