Por Gabriel Rodriguez

Llegó el invierno y las enfermedades respiratorias son más frecuentes, además, de ser la principal causa de internación y consulta médica.

“Esta es la época de los virus y tenemos una alta circulación, epidemiológicamente tenemos circulación de Influenza, Coronavirus y Adenovirus, esta última más frecuente en los niños. Son virus respiratorios y estacionales”, comenzó el detalle Marcela Weiher, jefa del Programa Atención Primaria de la Salud del Ministerio de Salud.

“Lo primero que hay que decirle y recalcarle a la población es la importancia fundamental de tener los esquemas completos de vacunación, ya sean las dos dosis, mínimo, de COVID, la vacuna antigripal para las personas que integran los grupos de riesgo y la vacuna antineumocócica”, comentó la doctora; y reafirmó los preceptos básicos de la prevención de este tipo de enfermedades: “El distanciamiento, el lavado frecuente de manos y el uso del tapaboca, son los pilares de la prevención. Además de la ventilación de los espacios, higiene de todas las superficies, toser en el pliegue del codo y utilizar pañuelos descartables”.

Las enfermedades respiratorias son en un alto porcentaje producida por virus, y muy pequeño por bacterias. Las infecciones pueden afectar a las vías respiratorias altas (nariz, garganta, tráquea y bronquios) o a las vías bajas, es decir, a los pulmones. Lo que últimamente se están observando son las enfermedades respiratorias altas y algunas neumonías. Que serían denominadas bajas.

Los virus que actualmente están circulando son Influenza, Sincitial Respiratorio, Adenovirus y COVID, todos provocan enfermedades de similar presentación clínica o sea con un resfrío, fiebre, dolor de cabeza y tos, algunas veces dolor de garganta, con un cuadro que persiste en 4 o 5 días y la forma de contagio es igual, por vía aérea, de las gotitas cuando uno tose.

“La consulta médica está recomendada ante la presencia de síntomas de alarma, como la dificultad respiratoria o la fiebre que persiste por varios días, o vómitos y diarrea abundante”, aconsejó la funcionaria.

Últimamente, son muchos los pacientes que entran en la duda de que tipo de virus es el que provocó su enfermedad, ante este casó la recomendación es: “Independientemente si es COVID o no, las medidas preventivas que deben adoptarse ante las enfermedades respiratorias son todas iguales: no es necesario que me hisope, ya que el aislamiento de los cinco días está recomendado para todas las personas que tengan signos de sintomatología respiratoria, sin discriminar si se trata de una influenza o sea gripe, o COVID”, explicó Weiher.

Por lo que todos los pacientes “deben permanecer cinco días en sus casas y los otros cinco días posteriores pueden circular, pero con las medidas de protección como son el tapaboca, el lavado de manos constante y que no frecuenten lugares de exposición social, o sea no tienen que ir a reuniones para que no se trasforme en un riesgo para el resto”.

Hoy en día los profesionales de la Salud necesitan saber si es COVID en el caso de algún paciente que presente un estado grave y requiera de una internación. La mayoría de los internados presenta una neumonía moderada, de hecho, casi no hay ingresos a las terapias intensivas y esto tiene que ver con la cobertura de vacunación que tiene la provincia.

“El protocolo actual, indica que el diagnóstico de certeza, o sea el PCR, sólo está indicado para pacientes graves que se internan o para un paciente con sintomatología respiratoria y que tiene factores de riesgo. Para nosotros los médicos tener el diagnóstico, nos permite anticipar un paso por si luego necesitamos internarlo por alguna complicación, sabemos de antemano si se trata de COVID o alguna Influenza”, explicó la profesional, y volvió a recalcar: “Más que desesperarse por hisoparse, la gente tiene que estar consciente de las medidas que debe tomar, si tiene síntomas respiratorios se quede en su casa no concurrir al trabajo o escuela, no va a lugares de exposición social y procede a hacer la consulta al médico de cabecera y presentar el certificado correspondiente, este aislamiento se estandariza de cinco días, pero hay casos que pueden ser más. Con cinco días está comprobado que la posibilidad de contagio desaparece”.

Con respecto al tratamiento, Weiher contó: “Estas enfermedades virales requieren de un control de la fiebre, por lo general aparece la fiebre dos o tres días, cuando son pequeños puede durar más. Además, las medidas de sostén como la buena hidratación, estar en la casa y en reposo, una buena alimentación variada y completa con frutas y verduras. No hace falta ninguna medicación específica, algunas veces los médicos indicamos algún jarabe antitusivo, cuando la tos se hace muy persistente y le dificulta al paciente descansar y dormir. El antibiótico no está indicado para enfermedades virales, solo se puede pedir cuando se complica con una neumonía bacteriana”.

Para cerrar, la jefa del Programa APS dijo: “Las medidas más importantes, resumiendo, tienen que ver con esto, si yo tengo síntomas respiratorios, en primer lugar, tomar la conducta del aislamiento por lo menos por cinco días. Y el que no tiene síntomas y posee el esquema completo de vacunación recordarles que la figura de ‘contacto estrecho’ no existe más, por más que yo haya tenido contacto con una persona enferma ya sea de gripe o de COVID. Solo estar atentos y ver si aparece algún síntoma”.

Medidas básicas a tener en cuenta:

-Higienizarse las manos con agua y jabón después de volver de la calle, antes de cocinar o comer y después de ir al baño o cambiar pañales.

-Usar tapaboca.

-Ventilar todos los ambientes a diario.

-No fumar y mantener los ambientes libres de humo.

-No automedicarse. El consumo de remedios sin receta puede producir intoxicación y ocultar los síntomas de la enfermedad, dificultando un diagnóstico correcto y empeorando el cuadro clínico.

-Mantener reposo en la casa mientras continúen los síntomas.

-Cubrir la boca al toser o estornudar con un pañuelo descartable y desecharlo inmediatamente en un cesto de residuos, o con el pliegue del codo para evitar contagiar a otros.