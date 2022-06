Por Gabriel Rodriguez

María Sol Peme recibió la beca tras egresar del secundario en una escuela de San Francisco del Monte de Oro. Se recibió de médica en la Universidad Católica de Cuyo (UCCuyo) y actualmente se desempeña en el Hospital “Dr. Ramón Carrillo”. La joven se refirió a la importancia de haber obtenido el beneficio, el cual la acompañó durante toda su carrera universitaria.

El pasado viernes, el Ministerio de Educación dio a conocer el listado de los nuevos beneficiarios de la Beca “Construyendo Sueños”, el estímulo educativo del Gobierno de San Luis, que tiene por objetivo acompañar a los y las jóvenes que egresan de la secundaria, para que comiencen sus estudios en el nivel superior en la provincia, el país o el extranjero. En esta edición, son 255 jóvenes de distintos puntos de la provincia.

María Sol Peme fue beneficiaria de la Beca “Construyendo Sueños” en 2016. La joven finalizó sus estudios secundarios en la Escuela N° 29 “Comandante Luis Piedrabuena” de San Francisco del Monte de Oro, y posteriormente comenzó la carrera de Medicina en la Universidad Católica de Cuyo (UCCuyo), en la ciudad de San Luis, de la cual se egresó en diciembre de 2021.

Al respecto, contó su experiencia y dijo: “Yo me anoté y debido a mi promedio pude obtenerla en el año 2016 hasta finalizar mi carrera en diciembre del año pasado. Me sirvió para la cuota de la universidad y eso ayudó mucho a mis padres, quienes me pagaban el alquiler, entre otras cosas. La beca te acompaña desde el principio hasta el final, y es una ayuda económica muy importante”, sostuvo María Sol.

Además, se refirió a la experiencia laboral que ha tenido: “Actualmente trabajo en el Hospital ‘Ramón Carrillo’ y anteriormente trabajé también en el Servicio de Emergencias Médicas Provincial (SEMPRO) y en algunos hospitales del interior de la provincia. En agosto voy a rendir la residencia para hacer mi especialidad, así que espero entrar y continuar estudiando para luego volver a trabajar en la provincia”.

Finalmente, dejó un mensaje para los y las estudiantes del último año del secundario: “Que se pongan las pilas, que estudien, que se esfuercen porque esta beca es una ayuda económica para uno mismo y también para los padres, que nos pagan las cosas durante la carrera universitaria. Esta beca nos ayuda mucho”.