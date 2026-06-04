Diputados: El Gobierno busca aprobar beneficios millonarios para grandes inversiones

Diputados comenzó a debatir dos proyectos clave impulsados por el Gobierno: la Ley de Lobby y el Súper RIGI. Las iniciativas buscan regular la gestión de intereses ante el Estado y atraer inversiones millonarias en sectores estratégicos como inteligencia artificial, litio e hidrógeno verde.

La Cámara de Diputados comenzó este miércoles el tratamiento de dos proyectos centrales para la agenda legislativa del Gobierno de Javier Milei: la denominada Ley de Lobby y el Súper RIGI, una ampliación del régimen de incentivos para captar inversiones millonarias en sectores estratégicos y tecnológicos.

La jornada parlamentaria arrancó a las 14 con un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, donde se debatió la iniciativa que busca crear un Régimen de Transparencia y Publicidad de la Gestión de Intereses.

El proyecto apunta a regular la actividad de empresas, consultoras, organizaciones y representantes que realizan gestiones ante funcionarios públicos y legisladores para influir en decisiones políticas, económicas o regulatorias.

“Es una ley de lobby y lo que intenta es regularizar algo que en Argentina siempre existió, como sucede en cualquier país”, explicó Diego Marías, director nacional de Reforma Política del Ministerio del Interior, durante su exposición ante los diputados.

La propuesta contempla la creación de un Registro Público de Gestiones e Intereses, donde deberán inscribirse los lobistas, informar a quién representan, quién financia sus actividades y cuáles son los temas sobre los que realizan gestiones.

Además, establece obligaciones para funcionarios y legisladores, quienes deberán informar y publicar los encuentros mantenidos con gestores de intereses. El texto también prevé sanciones económicas, inhabilitaciones y penas de prisión en casos vinculados con representación clandestina de intereses extranjeros.

En paralelo, otro plenario integrado por las comisiones de Presupuesto, Industria, Ciencia y Tecnología inició el debate sobre el denominado Súper RIGI, una ampliación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones incluido originalmente en la Ley Bases.

La reunión fue encabezada por el diputado libertario Alberto “Bertie” Benegas Lynch y contó con exposiciones de funcionarios del área económica, entre ellos Pablo Lavigne, secretario de Coordinación Productiva, y Daniel González, secretario de Coordinación de Energía y Minería.

“Los proyectos que queremos atraer hoy no están en Argentina. Competimos con jurisdicciones de todo el mundo y necesitamos generar condiciones para estar al tope de la lista”, sostuvo González.

El nuevo esquema apunta a captar inversiones superiores a USD 1.000 millones en áreas consideradas estratégicas, como inteligencia artificial, semiconductores, hidrógeno verde, baterías de litio, reactores nucleares, vehículos eléctricos y minerales críticos.

Entre los beneficios previstos figuran reducciones en el Impuesto a las Ganancias, amortización acelerada de inversiones, exenciones aduaneras y un régimen cambiario especial que permitirá a las empresas disponer progresivamente del total de las divisas generadas por exportaciones.

El oficialismo prevé realizar al menos dos reuniones informativas adicionales antes de emitir dictamen y buscar llevar ambos proyectos al recinto antes de fin de mes.