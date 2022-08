Por Gabriel Rodríguez

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, pidió hoy «disculpas» por la detención por parte de la Policía de la Ciudad de un automovilista, quien incluso fue esposado, luego de que intentara atravesar un piquete en el centro porteño para llegar al trabajo.

«Lo que acaba de pasar con la detención de un automovilista en un piquete está mal y no tendría que haber pasado», señaló el máximo referente del PRO de la Capital Federal.

Y agregó: «La Policía de la Ciudad está para cuidar a los vecinos, defenderlos y asegurar el ejercicio de sus derechos.

Pedimos disculpas, el chico detenido ya está libre».

Por su parte, el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D´Alessandro, anticipó que el Gobierno de la Ciudad iniciará un sumario administrativo al comisario responsable del operativo que terminó con el automovilista detenido.

«Yo no pongo excusas ni peros: vamos a iniciar un sumario administrativo al comisario responsable de esto. Si no está capacitado para resolver una situación profesionalmente, no puede seguir siendo parte de la Policía de la Ciudad», enfatizó D ´Alessandro.

El episodio, que provocó la indignación de usuarios en las redes sociales que accedieron al video captado por un canal de televisión, ocurrió en la intersección de la Avenida Córdoba y Cerrito.

Un hombre de 33 años, a bordo de un Chevrolet Sonic, se negó a desviarse por una calle secundaria e intentó atravesar el piquete.

Fue frustrado por un agente de la Policía de la Ciudad, que se interpuso en su camino.

«Dame la documentación del auto, por favor», lo exhortó, obligándolo a detener la marcha. «Me está tirando el auto encima», apuntó después el policía.

De acuerdo a lo informado por la Policía de la Ciudad, los agentes que intervinieron en el caso dieron aviso a la Justicia, y luego procedieron a dar cumplimiento con la orden impartida por el fiscal Carlos Caputo (de la Unidad de Flagrancia Este) para detener al automovilista por resistencia a la autoridad.

Después de unos segundos de resistencia del joven, finalmente salió del vehículo y en la calle fue aprehendido y esposado. Luego fue introducido dentro de un patrullero y se lo llevaron detenido, aunque más tarde fue liberado.

«En un país en el que uno de cada dos chicos son pobres, la inflación corre hacia las tres cifras y las familias sufren lo que sufren, las fuerzas de seguridad tienen que tener un comportamiento ejemplar. Acá no hay discusión», dijo también D ´Alessandro en la red social Twitter.

«Podremos debatir cómo resolver un piquete, tendremos distintos puntos de vista sobre cómo garantizar simultáneamente los derechos a manifestarse y a circular, pero lo que pasó hoy es inaceptable», insistió el funcionario.

En el mismo sentido, acotó: «Estoy seguro de que el accionar de este oficial no representa a los otros miles y las otras miles de agentes que ponen cuerpo y alma en la Ciudad y la convierten en una de las capitales más seguras de América latina».

«El chico detenido ya está libre, pero no alcanza, ni siquiera repudiando el hecho: quiero una investigación eficiente y sin dilaciones. También en la Policía, o sobre todo en la Policía, el que las hace, las paga», completó.

Después de que se tornaran virales las imágenes del joven automovilista esposado y detenido, numerosos referentes de la política cuestionaron lo sucedido: «¿QUÉ ES ESTE DELIRIO? La Policía de la Ciudad debe defender a los ciudadanos que SON REHENES de los piqueteros, no esposarlos y detenerlos. Esto es una vergüenza. Mi solidaridad con el vecino damnificado», remarcó el diputado de Juntos por el Cambio Ricardo López Murphy.

«¡Argentino que te llevaron esposado, te esperamos en La Libertad Avanza!», manifestó, por su parte, la diputada nacional Victoria Villarroel, del partido de Javier Milei.

«Ningún argentino laburante debe ser esposado y detenido por tratar de transitar por CABA mientras grupos adiestrados que se bancan con fondos públicos sitian la ciudad e impiden moverse a los ciudadanos», consideró la dirigente de derecha en Twitter.

El legislador de la Ciudad de Buenos Aires por el mismo partido, Ramiro Marra, líder fundador del Movimiento Antipiquetero Argentino, informó en su cuenta de Twitter que se presentó en la comisaría para interiorizarse sobre la situación del conductor que en ese momento seguía detenido.

Poco después de las 16:00, Marra (archirrival del líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, con quien suele confrontar en duelos televisivos) confirmó la liberación del hombre.