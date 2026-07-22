Detuvieron a los dos menores acusados de matar a un policía en Loma Hermosa

La Policía Bonaerense detuvo a los dos menores acusados de asesinar al cabo de la Policía Federal Cristian Alberto Gerez durante un robo en Loma Hermosa. Las cámaras de seguridad fueron claves para identificarlos y ambos ya quedaron a disposición de la Justicia.

La Policía Bonaerense detuvo a los dos motochorros acusados de asesinar al cabo de la Policía Federal Argentina (PFA) Cristian Alberto Gerez durante un violento robo ocurrido el lunes por la noche en Loma Hermosa, partido de Tres de Febrero. Ambos sospechosos son menores de edad y fueron localizados tras una investigación que incluyó el análisis de cámaras de seguridad y distintas tareas de inteligencia realizadas por el Grupo Táctico Operativo (GTO). Hasta el momento, quedaron a disposición de la Justicia.

El primero de los detenidos fue identificado como Bruno García, señalado por los investigadores como el presunto autor de los disparos. Fue localizado en las inmediaciones del asentamiento conocido como Puerta 8, en el partido de San Martín, y trasladado a una dependencia policial.

Horas más tarde fue arrestado el segundo sospechoso, también menor de edad, en el barrio Curita, también en San Martín. De acuerdo con la investigación, habría sido quien conducía la motocicleta utilizada para interceptar a la víctima durante el asalto. La Justicia mantiene su identidad bajo reserva debido a su condición de menor.

El crimen ocurrió en la intersección de Mariquita Sánchez de Thompson y Gabino Ezeiza, cuando Gerez, que se encontraba de franco y vestido de civil, circulaba a bordo de su motocicleta Honda Wave blanca. Según la reconstrucción de los investigadores, los delincuentes intentaron robarle el rodado y, durante el asalto, uno de ellos le disparó a corta distancia.

Las cámaras de seguridad registraron la secuencia del ataque y fueron fundamentales para reconstruir el recorrido de los sospechosos. Las imágenes permitieron establecer la mecánica del hecho y avanzar con los allanamientos que culminaron con las detenciones.

Cristian Alberto Gerez prestaba servicio en la Superintendencia de Comunicaciones de la Policía Federal Argentina. Su asesinato generó una fuerte conmoción entre sus compañeros y reavivó el debate sobre la violencia de los robos cometidos por motochorros en el conurbano bonaerense. La causa continúa bajo investigación para determinar si hubo otros partícipes en el hecho y avanzar con las pericias correspondientes.