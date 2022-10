Por Gabriel Rodriguez

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, salió hoy al cruce del ex mandatario Mauricio Macri luego de que afirmó que «la sociedad argentina debe ser la más fracasada de los últimos 70 años».

«Yo no entiendo la parte en la que el ex presidente Macri no se siente parte de la sociedad argentina», apuntó Cerruti en su habitual conferencia de prensa de los días jueves en la Casa Rosada.

La respuesta llegó luego de que se conociera un video en el que Macri afirmó realizó un duro diagnóstico de la realidad económica del país al participar de una reunión en la Fundación Internacional para la Libertad.

«De mi querido país quiero decirles que claramente debe ser la sociedad más fracasada de los últimos 70 años. Era de las 5 más ricas y hoy estamos llegando a niveles de pobreza del 50% en muchas regiones del país. Eso es mucho dolor, mucha tristeza», apuntó el ex presidente.

Y completó: «Estoy muy sorprendido de lo que está pasando en mi país. Puse 18 años de mi vida, en este amor por la Argentina, en la política. Le traje un enorme daño a mi familia, porque el kirchnerismo como todo populismo salvaje los atacó sistemáticamente hasta demolerlos económicamente».

En ese marco, Cerruti disparó: «Hay algo muy impresionante de escucharlo hablar de la sociedad argentina como si él no fuera de la sociedad argentina, su familia, sus hijos, hijas, su entorno más cercano, sus amigos. Qué piensa él de la gente que quiere si es parte de esta sociedad argentina que ha fracasado».

«Nosotros sentimos que todo esto tiene que ver con un discurso muy fuerte de generar desaliento, de bajar la autoestima, y hacernos creer que no nos merecemos todo lo que nos merecemos y sí este es un gobierno que vamos a seguir construyendo una Argentina que todos podamos tener un mejor país», concluyó.