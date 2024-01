El gobierno descarta coparticipar el Impuesto PAIS: «Jamás se puso en discusión el tema»

Por Gabriel Rodriguez

La administración libertaria confirmó que no coparticipará el impuesto PAIS y desmintió las afirmaciones de algunos gobernadores que sostuvieron lo contrario después de la reunión con el ministro del Interior, Guillermo Francos, en el Consejo Federal de Inversiones (CFI). Fuentes gubernamentales aseguraron que durante la reunión solo se discutieron generalidades de la ley Ómnibus y que el impuesto PAIS no fue tema de conversación.

El titular de Interior, Guillermo Francos, reiteró que no se habló del tema y recibió el respaldo del presidente Javier Milei, quien aclaró a través de la cuenta de X que el impuesto no se coparticiparía, minutos después de la reunión. «Francos dice que de eso no se habló. Fue contundente. Fue claro, no sabemos por qué los gobernadores dijeron eso», cuestionó una fuente presente en la reunión.

En la conferencia de prensa habitual, el vocero presidencial, Manuel Adorni, también abordó el tema, asegurando que «lo que los medios levantaron sobre el Impuesto País y su posible coparticipación no solo no se habló en la reunión sino que no está en discusión». Adorni afirmó que cualquier discusión relacionada con la ley o el trámite legislativo se abordará más adelante.

Desde la administración libertaria consideran que los gobernadores «mintieron» y atribuyen esta actitud a una estrategia política de algunos mandatarios provinciales. Aseguran que el impuesto PAIS caerá por su propio peso cuando se libere el mercado de cambios y que, sin cepo, el impuesto perderá sentido. Funcionarios de la Libertad Avanza sostienen que el Gobierno asistirá a la sesión y que el impuesto se votará.