El Gobierno convoca a las empresas de colectivo para evitar un paro

El Gobierno convocó a las empresas de colectivos para el jueves ante la amenaza de paro total. El gasoil pasó de $1.400 a $2.400 el litro en un mes y los subsidios no reflejan ese aumento. Las cámaras advierten que sin combustible garantizado y fondos suficientes, el servicio podría colapsar.

El Gobierno nacional convocó a las principales cámaras empresarias de colectivos del AMBA a una reunión este jueves a las 10:30 en la sede de la Secretaría de Transporte, encabezada por Fernando Herrmann, con el objetivo de negociar la actualización de subsidios y evitar un paro total del servicio que ya opera con demoras y menor frecuencia.

El conflicto tiene un eje claro: el precio del gasoil. Según explicó Adrián Noriega, vocero de CEAP, el litro del combustible con tecnología europea que usan los colectivos pasó de $1.400 a $2.150 en YPF y hasta $2.400 en Axion en el último mes, lo que representa una suba del 46% en treinta días, impulsada por la guerra en Medio Oriente. El combustible representa el 60% del cálculo de los subsidios, y ese valor no fue actualizado desde principios de año.

El Gobierno, por su parte, señala que en 2026 ya aplicó un aumento del 41% en el boleto, con subas del 31,36% en febrero y del 7,69% en marzo. En la previa de la reunión, prevé transferir a las operadoras los subsidios correspondientes a abril, como se hace habitualmente el cuarto día hábil del mes.

Las empresas, sin embargo, advierten que eso no alcanzará. Marcelo Pasciuto, director de CETUBA, fue contundente: «Que mañana funcione el transporte depende de que entreguen gasoil, que los bancos otorguen descubierto y que el sindicato acompañe; si no, no sé qué empresa va a trabajar». Las cámaras también señalan que hace dos años que la situación se viene deteriorando y que varias empresas ya cerraron.