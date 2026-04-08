Alto el fuego en Medio Oriente: Trump suspendió los ataques y el petróleo cayó 15%

Trump suspendió los ataques contra Irán por dos semanas a minutos de que venciera su ultimátum, tras una mediación de Pakistán y China. Teherán aceptó la tregua y reabrió Ormuz, el petróleo cayó 15% y el mundo respiró luego de que el presidente amenazara con la muerte de «una civilización entera» horas antes del acuerdo.

Por Alejo Pombo

A menos de una hora y media de que venciera el ultimátum que Donald Trump le había impuesto a Irán, el presidente de Estados Unidos anunció la suspensión de los ataques por dos semanas, evitando lo que podría haber sido una catástrofe de dimensiones históricas. Teherán aceptó la tregua y habilitó «el paso seguro» por el estrecho de Ormuz, en un acuerdo mediado por Pakistán con el respaldo decisivo de China en las últimas horas.

La jornada había comenzado con una amenaza sin precedentes. Horas antes del anuncio, Trump publicó en Truth Social: «Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás». Las alarmas se dispararon en todo el mundo y el diálogo entre Washington y Teherán se mantenía exclusivamente a través de mediadores, ya que Irán había cortado las comunicaciones directas. El primer ministro pakistaní Shehbaz Sharif y el jefe del Ejército de su país, Asim Munir, fueron los artífices del giro: lograron convencer a Trump de prorrogar el ultimátum y a Irán de mostrar flexibilidad.

«Decidí suspender el bombardeo y el ataque contra Irán por un período de dos semanas. Este será un alto el fuego de doble vía», anunció Trump, quien señaló que Estados Unidos ya «cumplió y superó todos los objetivos militares» y que las negociaciones avanzan hacia un acuerdo de paz. Israel también suscribió el cese del fuego temporal. Las conversaciones entre Washington y Teherán comenzarán el viernes en Islamabad.

Irán aceptó el trato, avalado por el líder supremo Mojtaba Khamenei, aunque advirtió que «nuestras manos permanecen sobre el gatillo». La propuesta iraní de diez puntos incluye garantías de no ser atacado, el cese de los bombardeos israelíes contra Hezbollah y el levantamiento de sanciones, a cambio de abrir Ormuz y aplicar un peaje de dos millones de dólares por buque que se destinaría a la reconstrucción.

El impacto en los mercados fue inmediato: el barril de Brent se desplomó cerca del 15%, perforando por primera vez en tres semanas la barrera de los 100 dólares, hasta los 94 dólares. Los futuros del S&P 500 subieron cerca del 1,5%.

La amenaza de Trump también cosechó críticas transversales en Estados Unidos: el papa León XIV la calificó de «verdaderamente inaceptables», el senador republicano Ron Johnson habló de «error garrafal» y la cúpula demócrata advirtió que Trump estaba llevando al país al borde de la Tercera Guerra Mundial.