El G7 siguió de cerca el anuncio que promete cambiar Medio Oriente

Donald Trump confirmó desde la cumbre del G7 que Estados Unidos e Irán ya firmaron un memorando para avanzar hacia el fin del conflicto en Medio Oriente. El acuerdo contempla la reapertura del Estrecho de Ormuz y será formalizado en Suiza, mientras los mercados celebran la desescalada.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ratificó este lunes desde la cumbre del G7 que Washington y Teherán ya firmaron un memorando de entendimiento destinado a poner fin al conflicto que mantuvo en tensión a Medio Oriente durante los últimos meses. Además, adelantó que el texto completo del acuerdo será difundido públicamente en los próximos días, una vez que se realice la ceremonia formal prevista en Suiza.

Las declaraciones fueron realizadas durante su llegada a la cumbre de líderes del G7 que se desarrolla en Évian, Francia. Allí, Trump sostuvo que el entendimiento con Irán ya está cerrado y confirmó que el Estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de petróleo y gas, comenzó un proceso de reapertura.

«El acuerdo ya está firmado y el estrecho ya está parcialmente abierto», afirmó el mandatario estadounidense ante la prensa. También indicó que el documento podría hacerse público poco después de la ceremonia prevista para el viernes en Ginebra.

Según trascendió de fuentes diplomáticas y de funcionarios involucrados en las negociaciones, el memorando establece un marco inicial para la normalización de las relaciones entre ambos países, la reapertura gradual del Estrecho de Ormuz y una extensión del cese de hostilidades por al menos 60 días mientras continúan las conversaciones sobre cuestiones pendientes.

Uno de los puntos centrales que seguirá bajo negociación es el programa nuclear iraní. El acuerdo no resuelve de manera definitiva ese tema, pero crea una instancia de diálogo para discutir futuras limitaciones, mecanismos de supervisión y eventuales alivios de sanciones económicas.

La reapertura del Estrecho de Ormuz fue recibida con optimismo por los mercados internacionales. La vía marítima concentra cerca del 20% del comercio mundial de petróleo y su bloqueo durante más de tres meses provocó fuertes alteraciones en los precios de la energía y en las cadenas globales de suministro.

Tras conocerse los avances del entendimiento, los precios internacionales del crudo registraron una marcada caída, impulsados por la expectativa de una normalización progresiva de las exportaciones provenientes del Golfo Pérsico.

Desde Suiza también se refirieron al proceso. El presidente Guy Parmelin confirmó que la ceremonia formal se realizará en Ginebra, aunque evitó precisar una fecha definitiva y pidió cautela respecto al cronograma. “Es más prudente hablar de este fin de semana”, señaló al ser consultado sobre el encuentro diplomático.

La negociación contó con la participación de mediadores internacionales, entre ellos Pakistán, país que desempeñó un papel relevante en los contactos entre Washington y Teherán. Según las partes, el memorando busca consolidar la desescalada militar y abrir una nueva etapa de negociaciones sobre seguridad regional y estabilidad económica.

Mientras se aguarda la publicación del texto completo, el acuerdo aparece como uno de los principales temas de debate en la cumbre del G7, donde los líderes de las principales economías del mundo siguen de cerca su impacto sobre los mercados energéticos, el comercio internacional y el equilibrio geopolítico en Medio Oriente.