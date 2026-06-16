ARCA intimó a 23.000 contribuyentes por deducciones irregulares en Ganancias

ARCA detectó más de 23.000 casos de deducciones presuntamente irregulares en el Impuesto a las Ganancias y comenzó a enviar intimaciones a trabajadores. Algunos reclamos superan los $5 millones y podrán regularizarse mediante un Volante Electrónico de Pago.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) detectó más de 23.000 casos de contribuyentes que habrían declarado deducciones improcedentes o sobredimensionadas en el Impuesto a las Ganancias y comenzó a enviar intimaciones para que regularicen su situación. En algunos expedientes, las diferencias reclamadas superan los $5 millones.

La medida forma parte de un proceso de fiscalización iniciado a comienzos de 2026, basado en cruces de información y verificaciones sobre las declaraciones juradas presentadas por trabajadores alcanzados por el tributo. Según trascendió, la mayoría de los contribuyentes observados ya corrigió las inconsistencias detectadas, aunque aún permanecen abiertos alrededor de 23.000 expedientes.

El universo de trabajadores que actualmente tributan Ganancias ronda las 800.000 personas, por lo que los casos bajo revisión representan menos del 3% del total.

Las inconsistencias detectadas se concentran principalmente en deducciones informadas a través del sistema SIRADIG. Entre los conceptos observados figuran gastos educativos, intereses de créditos hipotecarios, movilidad, indumentaria laboral, equipamiento para el trabajo, aportes a cajas previsionales provinciales e inversiones en Sociedades de Garantía Recíproca (SGR).

Fuentes vinculadas al organismo señalaron que muchos de los ajustes se originaron en gastos de vestimenta o elementos laborales declarados sin la documentación respaldatoria suficiente o por montos considerados incompatibles con la actividad desarrollada por el contribuyente.

ARCA explicó que las intimaciones forman parte de una estrategia de cumplimiento voluntario. El objetivo es que los contribuyentes revisen la información presentada y, en caso de corresponder, rectifiquen las declaraciones antes de que los expedientes avancen hacia instancias formales de fiscalización.

Quienes reciban una notificación pueden regularizar la situación mediante la generación de un Volante Electrónico de Pago (VEP), mecanismo que permite cancelar las diferencias detectadas sin necesidad de esperar una determinación de oficio.

La legislación vigente establece que las deducciones en Ganancias deben responder a conceptos expresamente contemplados por la normativa y contar con la documentación respaldatoria correspondiente. Además, ARCA publica periódicamente los topes y condiciones aplicables para cada período fiscal.

La ofensiva fiscalizadora se produce en un contexto de mayor digitalización de los controles tributarios y de utilización de sistemas automatizados para detectar inconsistencias entre los datos declarados por los contribuyentes y la información disponible en las bases del organismo.

Desde el organismo remarcan que la regularización temprana evita sanciones mayores y permite resolver las diferencias tributarias de manera más rápida. Mientras tanto, continúan los controles sobre declaraciones correspondientes a los períodos fiscales 2024 y 2025, que son los que concentran la mayor parte de las observaciones detectadas.