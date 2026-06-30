Alfaro celebró la histórica clasificación de Paraguay: «Vivimos una tarde épica»

Gustavo Alfaro celebró la histórica eliminación de Alemania a manos de Paraguay y elogió a sus jugadores con una frase que rápidamente se volvió viral: «Entraron 26 guerreros y salieron hechos una leyenda». La Albirroja espera ahora por Francia o Suecia en octavos.

El entrenador de Paraguay, Gustavo Alfaro, protagonizó una emotiva conferencia de prensa tras la histórica clasificación de la Albirroja a los octavos de final del Mundial 2026, luego de eliminar por penales a Alemania en los 16avos. «Entraron 26 guerreros y salieron hechos una leyenda», afirmó el técnico argentino al destacar la entrega de sus futbolistas.

Paraguay dio uno de los grandes golpes de la Copa del Mundo al dejar en el camino a una de las potencias históricas del fútbol mundial. Tras igualar 1-1 en los 90 minutos y en el tiempo suplementario, el seleccionado guaraní se impuso desde los doce pasos y avanzó a la siguiente ronda del certamen.

«Vivimos una tarde épica», expresó Alfaro en el inicio de su análisis. «Tenemos un corazón que no se entrega nunca», agregó el exentrenador de Boca y la selección de Ecuador, quien volvió a apelar a su característico discurso cargado de simbolismo y referencias emocionales.

El DT también destacó la capacidad de resistencia de su equipo frente al dominio alemán durante gran parte del partido. «Resistir está grabado en nuestro documento de identidad», sostuvo, en referencia al esfuerzo defensivo realizado por sus dirigidos, que durante largos pasajes del encuentro debieron sostener el resultado cerca del arco defendido por Orlando Gill.

La clasificación adquiere aún mayor relevancia si se tiene en cuenta el recorrido de Paraguay en el torneo. La Albirroja había iniciado el Mundial con una dura derrota ante Estados Unidos, resultado que puso en duda sus posibilidades de avanzar de ronda.

Sin embargo, el conjunto sudamericano logró recuperarse con una victoria ante Turquía y un empate frente a Australia, resultados que le permitieron acceder a la fase eliminatoria como uno de los mejores terceros.

Alfaro recordó que, cuando se confirmó el cruce ante Alemania, muchos volvieron a dar por eliminado a su equipo. «Nos dijeron que era imposible, pero este grupo nunca dejó de creer», señaló el entrenador, quien años atrás se definió a sí mismo como un «cazador de utopías imposibles», una frase que volvió a cobrar fuerza tras la clasificación.

Ahora, Paraguay buscará seguir haciendo historia cuando enfrente en octavos de final al ganador del duelo entre Francia y Suecia, con la ilusión intacta de prolongar su sueño mundialista.