El Dolar no tiene techo, cerrando su dia en $785

Por Ale Pombo

En un microcentro porteño con pocos compradores y muchos turistas que salieron a vender sus divisas, el dólar blue saltó hoy a 800 pesos en el arranque de la jornada, luego retrocedió a $770 y finalmente cerró a $785, en una plaza cambiaria al borde de un ataque de nervios.

La explosión de la divisa, que ya subió 180 pesos tras la elecciones del domingo -las cuales arrojaron un sorpresivo primer lugar del ultraliberal Javier Milei en una marcada paridad con Juntos por el Cambio y Unión por la Patria- hizo subir los precios de la carne, la harina y otros productos claves de la canasta familiar, además de un alza de los combustibles.

En tanto, mayoristas no entregaban mercadería a la espera de que las industrias determinen los precios de los productos, en un escenario de alta incertidumbre y volatilidad.

El dólar informal avanzó $55 hasta los $785 para la venta y $770 en la compra, tras alcanzar un récord intradiario de $790, en el comienzo de una rueda con alta volatilidad, para ceder hasta los $765, como menor cotización del día.

En los últimos tres días el blue acumula una escalada de $180 o 28,9%, desde los $605 del viernes pasado y la brecha con el tipo de cambio oficial alcanza el 122,8%.

Esa diferencia entre los dos tipos de cambio llegó hoy a 127,7% cuando la moneda marginal alcanzó su récord intradiario, el máximo valor desde la corrida de julio del año pasado, cuando llegó a 139,3%, tras la renuncia del ex ministro, Martín Guzmán.

La actividad continua restringida y con pocas operaciones ante nuevos allanamiento en el microcentro porteño en un intento por frenar la operatoria en dólares en el circuito marginal.

El Banco Central realizó compras por US$ 117 millones, en la semana adquirió US$ 453 millones y acumula en agosto casi US$ 600 millones de compras netas.

En la bolsa porteña los tipos de cambio financieros operaron dispares y mientras el Contado con Liquidación (CCL) operó en alza por quinta rueda consecutiva el MEP cayó levemente después de 13 rondas de negocios en alza.

El dólar MEP o bolsa cae, por la intervención del BCRA, hasta los $660 y la brecha con el oficial se ubica en 88,01%, mientras que el CCL avanzó hasta los $ 721 y el spread con el oficial es del 103,80%.

Entre los dólares que aplican en los gastos en el exterior el dólar Qatar se ubicó en los $659,9, en tanto que el dólar ahorro y el tarjeta con los impuestos cotizó a $641,6.

El dólar oficial sin impuestos en el Banco Nación cerró en $365,5 y en $367,5 en los principales bancos privados, mientras que el mayorista cotizó en los $ 350.