El contratista de la casa de Adorni deberá explicar sus ingresos

ARCA intimó a Matías Tabar, el contratista que remodeló la casa de Manuel Adorni, para que explique el origen de sus ingresos y movimientos patrimoniales. La medida surge tras su declaración sobre una obra valuada en USD 245.000 y se suma a la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) intimó a Matías Tabar, el contratista que realizó las refacciones en la vivienda que Manuel Adorni adquirió en el country Indio Cuá, y le otorgó un plazo de diez días para justificar el origen de sus ingresos y movimientos patrimoniales registrados durante 2024 y 2025.

La medida se produce luego de que Tabar declarara ante la Justicia en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y afirmara que las remodelaciones realizadas en la propiedad tuvieron un costo final de 245.000 dólares, abonados por Adorni “en efectivo” y “en dólares”.

Según trascendió, el organismo recaudador requirió documentación vinculada a su actividad económica, facturación, compras a proveedores y detalles de las obras ejecutadas en la vivienda. También solicitó precisiones sobre el origen de fondos utilizados para distintas operaciones patrimoniales realizadas en los últimos años.

Entre los puntos incluidos en la intimación figuran la compra de una camioneta valuada en 47 millones de pesos, un automóvil por 4 millones y otras operaciones vinculadas a vehículos previamente vendidos. Asimismo, ARCA requirió explicaciones sobre movimientos de divisas y cambios de moneda extranjera realizados durante el período bajo análisis.

La actuación del organismo se enmarca en una investigación judicial que busca determinar si los gastos efectuados para la adquisición y remodelación de la propiedad son compatibles con los ingresos declarados por Manuel Adorni. La causa es impulsada por el fiscal Gerardo Pollicita y tramita en los tribunales federales de Comodoro Py.

Tabar había comparecido ante la fiscalía el pasado 4 de mayo, cuando fue interrogado sobre los trabajos realizados en el inmueble. Días después, en declaraciones radiales, sostuvo que el presupuesto original de la obra había sido de 85.000 dólares, al que se sumaron modificaciones y trabajos adicionales que elevaron el costo total hasta los 245.000 dólares.

En esas mismas declaraciones, el empresario aseguró que los pagos fueron realizados en efectivo y defendió la honestidad del funcionario nacional. “Estoy convencido de que es honesto”, afirmó al referirse a Adorni, aunque reconoció que actualmente no mantiene contacto frecuente con él.

La investigación judicial continúa enfocada en reconstruir el origen de los fondos utilizados para la compra y remodelación de la propiedad, así como en verificar la consistencia entre las declaraciones patrimoniales y los gastos realizados.

En paralelo, la causa sumó un nuevo capítulo este jueves, cuando el fiscal Guillermo Marijuan solicitó la indagatoria de Francisco Adorni, hermano del vocero presidencial, también en el marco de una pesquisa por presunto enriquecimiento ilícito.

Según la fiscalía, existen elementos que justifican profundizar el análisis sobre la evolución patrimonial del dirigente bonaerense y determinar si hubo omisiones o inconsistencias en sus declaraciones juradas.

Mientras avanzan las actuaciones administrativas y judiciales, tanto la situación de Tabar como la de los hermanos Adorni permanecen bajo análisis, sin que hasta el momento existan imputaciones firmes ni resoluciones definitivas sobre el fondo de las investigaciones.