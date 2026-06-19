Confirmaron el viaje a Perú y se abre la puerta a una gira regional

El papa León XIV visitará Perú en noviembre en su primera gira latinoamericana como pontífice. La confirmación del viaje reavivó las versiones sobre una posible visita a Argentina, un destino que genera enorme expectativa tras los años en que Francisco no regresó al país.

El papa León XIV visitará Perú durante la primera quincena de noviembre y realizará así su primer viaje a América Latina desde que asumió el pontificado en mayo de 2025. El anuncio fue confirmado por el presidente peruano, José María Balcázar, tras una audiencia privada celebrada en el Vaticano, y volvió a despertar expectativas sobre una posible escala en Argentina.

Según informó el mandatario peruano, el viaje comenzará alrededor del 10 de noviembre y se extenderá entre ocho y diez días. Durante su estadía, el pontífice recorrerá distintas ciudades del país con el que mantiene un vínculo especial, ya que desarrolló gran parte de su trayectoria pastoral allí y obtuvo la nacionalidad peruana en 2015.

El itinerario preliminar incluye Lima, Chiclayo, Piura, Cusco y Pucallpa, aunque algunas versiones también mencionan posibles visitas a Puno e Iquitos. Las autoridades peruanas ya iniciaron los preparativos logísticos y de seguridad para recibir al jefe de la Iglesia católica.

La ciudad de Chiclayo tendrá un significado especial dentro de la gira. Allí, Robert Francis Prevost —hoy León XIV— ejerció como obispo durante casi una década y consolidó gran parte de su vínculo con la comunidad peruana. El pontífice manifestó en varias oportunidades su deseo de regresar a la región y reencontrarse con las comunidades a las que acompañó durante años.

Desde la Presidencia de Perú señalaron que durante la reunión en el Vaticano el Papa transmitió un mensaje centrado en la unidad nacional, la paz, el respeto a los derechos humanos y el bienestar de la población. También expresó su entusiasmo por regresar al país donde desarrolló buena parte de su misión pastoral.

La confirmación del viaje alimentó además las versiones sobre una gira sudamericana más amplia. Distintos medios internacionales señalaron que, además de Perú, el Vaticano analiza visitas a Argentina y Uruguay antes de finalizar el año, aunque hasta el momento no existe una confirmación oficial de la Santa Sede sobre esas escalas.

La posibilidad de una visita a Argentina genera una expectativa especial debido a que el papa Francisco nunca regresó al país tras ser elegido pontífice en 2013. Un eventual viaje de León XIV tendría un fuerte impacto religioso, político y social, y podría convertirse en uno de los acontecimientos más relevantes del año para la Iglesia católica en la región.

Por ahora, la única visita confirmada oficialmente es la de Perú. Sin embargo, el anuncio reforzó las especulaciones sobre una primera gira latinoamericana que incluiría otros destinos clave de Sudamérica y que marcaría uno de los hitos más importantes del pontificado de León XIV.