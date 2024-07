El Banco Columbia cierra la sucursal de Villa Mercedes

Por Alejo Pombo

La Asociación Bancaria expresó su preocupación por el cierre inminente de la sucursal Villa Mercedes del banco Columbia, que afectará a cuatro empleados y a más de 2.800 jubilados que cobran sus haberes, así como a otros usuarios y clientes privados.

“El banco anunció ayer el cierre de la sucursal para fines de septiembre. Lo primero que les dijeron a nuestros compañeros es que no va a haber ninguna reubicación, sino una indemnización; a lo que nos hemos opuesto. Hemos empezado un plan de lucha que va a llevar asambleas y un movimiento dentro de la entidad”, declaró Claudio Nazario, secretario general del gremio de la seccional.

Nazario explicó que Columbia es el segundo banco con más beneficios del Anses que se retira de Villa Mercedes. “La mayoría de los jubilados van a pasar al Nación, que hoy en día está saturado, porque desde que empezó a ser agente financiero no abrió ninguna sucursal en la ciudad, todas fueron en San Luis. Si el servicio ya es malo, y se le suma más gente, va a ser peor; y no es por nuestros compañeros, que no dan abasto”, añadió.

Desde la pandemia, la cantidad de personas bancarizadas ha aumentado, mientras que el número de bancos ha disminuido. Nazario mencionó que Supervielle cerró un centro de pago y que anteriormente se fueron el City Bank y el HSBC. “No es solamente en Villa Mercedes que cierra el Columbia, ni tampoco es el único que ha pedido cierres. Con la política del gobierno nacional han empezado a ganar un poquito menos y empiezan con el ajuste de cerrar sucursales en todo el país. La Bancaria está en alerta y con asambleas”, concluyó.