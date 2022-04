Por Alejo Pombo

La esposa del jugador de Boca Eduardo Salvio dijo que el «Toto» quiso pisarla cuando la embistió con su camioneta mientras estaba parada frente al vehículo, al descubrir esta madrugada al delantero en Puerto Madero con una mujer.

Magalí Aravena declaró que el 4 de abril se separaron luego de estar «legalmente casados» desde hacía diez años y que se presentó en Puerto Madero cuando vio un posteo en las redes sociales en el que Salvio estaba con su «amante», tal cual la definió.

«Veo que estaba la camioneta del padrino de mi hijo y él estaba con la amante, fui hasta el auto y quedé enfrente», describió.

«Eduardo avanzó como queriéndose ir del lugar, pero yo estaba frente a él y avanzó como para pisarme, yo llegué a correrme para que no me pisara pero me pasó pegado a las piernas y ahí me agarra el vidrio de atrás del lado del acompañante, arrastrándome hacia delante y luego hacia atrás, hasta que me solté, porque ya no tenía más fuerza. Eduardo dio marcha atrás y se dio a la fuga», dijo en sede policial la mujer.

Además, ante preguntas del personal sobre si iba a instar la acción penal, Magalí contestó: «Me reservo el derecho, quiero pensar bien».

Por último, aclaró que había sido la primera vez que hubo una discusión de este tenor en la que «él perdió la cabeza» y que ella «estaba loca» porque lo vio «con otra mujer».