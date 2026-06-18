A días del alta, una fiebre obligó a reinternar a Chiche

Apenas dos días después de haber recibido el alta médica, Chiche Gelblung volvió a ser internado en el Sanatorio Mater Dei. El periodista de 82 años presentó un cuadro febril que mantiene en alerta a los médicos, quienes buscan determinar el origen de la complicación.

El periodista Samuel «Chiche» Gelblung fue internado nuevamente este miércoles en el Sanatorio Mater Dei de la Ciudad de Buenos Aires, apenas dos días después de haber recibido el alta médica tras una prolongada internación de casi un mes. Según trascendió, presentó un cuadro febril persistente que motivó su reingreso para una serie de estudios y controles clínicos.

La información fue confirmada por la periodista Marina Calabró, quien detalló que los médicos intentan determinar el origen de la fiebre. «No le pueden bajar la fiebre», señaló al brindar detalles sobre el estado de salud del conductor.

De acuerdo con las primeras versiones, Gelblung, de 82 años, ingresó al centro médico alrededor del mediodía por una posible complicación pulmonar. Hasta el momento, no se difundió un parte médico oficial sobre su evolución.

El periodista había sido dado de alta el lunes luego de permanecer 29 días internado por un cuadro de salud complejo que incluyó una trombosis en una de sus piernas, una caída en su domicilio y posteriores complicaciones que obligaron a una intervención médica más exhaustiva.

Durante aquella internación, los especialistas le colocaron dos stents en una de sus extremidades inferiores para mejorar la circulación sanguínea y evitar nuevas complicaciones derivadas de la trombosis.

Pese al delicado proceso de recuperación, Gelblung había reaparecido públicamente pocas horas después de abandonar el sanatorio. Lo hizo en los estudios de Crónica TV, donde fue recibido por colegas y colaboradores con un aplauso de bienvenida y muestras de afecto.

En esa oportunidad, el periodista se mostró de buen ánimo y compartió detalles de los momentos más difíciles que atravesó durante su internación. Incluso recordó una frase que, según contó, escuchó de uno de los médicos al momento de ingresar al centro de salud.

«Estás golpeando las puertas del cielo», relató que le dijo el profesional, una expresión que aseguró lo impactó profundamente por la gravedad que transmitía sobre su estado de salud.

«Cuando el tipo me recibe así, digo: ‘Debo estar complicado entonces'», recordó durante su regreso a la televisión.

Por el momento, familiares y allegados mantienen reserva sobre el cuadro clínico actual. Los médicos continúan monitoreando su evolución mientras se realizan estudios para determinar el origen de la fiebre y descartar nuevas complicaciones derivadas de los problemas de salud que afrontó durante las últimas semanas.