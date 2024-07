Dramático reclamo de vecinos por la inseguridad en Cortaderas: denuncian indiferencia del gobierno provincial

Por Alejo Pombo

En un dramático reclamo por la creciente ola de inseguridad, decenas de vecinos autoconvocados de Cortaderas se reunieron este viernes en la plaza principal del pueblo para exigir respuestas urgentes a las autoridades provinciales.

La situación en la localidad es crítica: los robos se han vuelto más frecuentes y violentos, y los ciudadanos se sienten cada vez más desprotegidos, con un gobierno provincial que parece indiferente ante sus demandas.

El caos en Cortaderas se evidenció cuando, tras reunirse en la plaza San Martín, los vecinos se dirigieron a la comisaría del pueblo con la esperanza de dialogar con el jefe de la policía local. Sin embargo, encontraron la comisaría desierta, sin ningún patrullero ni presencia policial. «Es inaceptable que ni siquiera haya un patrullero en la comisaría», expresó uno de los participantes, frustrado por la falta de respuesta de las autoridades.

La intendenta de Cortaderas, Macarena Benítez, se hizo presente en la protesta y escuchó los reclamos de los ciudadanos. En un intento de encontrar solución, los vecinos acordaron redactar una nota para solicitar la intervención de la ministra de Seguridad o de algún alto jefe policial. «Si no obtenemos una respuesta pronta, el siguiente paso podría ser un corte de ruta», advirtió uno de los residentes.

La intendenta Benítez había solicitado previamente al jefe de la Policía, Pablo Vieytes, un refuerzo urgente en la seguridad y un aumento en la cantidad de móviles policiales debido al alarmante incremento de delitos en la localidad. Sin embargo, la respuesta llegó de manera desalentadora: “Me parece muy desesperado y lamentable», contestó la ministra de Seguridad, Nancy Sosa, a la solicitud de Benítez.

Emanuel, uno de los vecinos afectados, relató su experiencia angustiante: su casa fue incendiada hace casi un mes por delincuentes. «Mi caso quedó en la nada, porque la Policía no actúa si no estás detrás de ellos. Me dijeron que llevara los vasos con combustibles que dejaron en mi casa, como si fuera mi responsabilidad hacer su trabajo», comentó Emanuel, visiblemente frustrado.

Además, describió el violento asalto sufrido por otro vecino el 6 de julio, quien fue golpeado, atado, robado, y luego abandonado en un campo mientras su camioneta era incendiada. «La Policía nunca pasa por las zonas residenciales, solo por la ruta 1 y la plaza», denunció.

Cortaderas, con poco más de 3 mil habitantes, cuenta únicamente con tres cámaras de videovigilancia, cuyo funcionamiento es incierto. «La situación es desesperante. La ministra parece no entender la gravedad del problema, respondiendo con excusas políticas en lugar de soluciones concretas. La gente está aterrorizada, y la violencia ha escalado a niveles inaceptables», concluyó un residente.