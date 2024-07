Biden desiste de la reelección: Kamala Harris se encamina a ser la candidata demócrata

Por Alejo Pombo

En una decisión histórica, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció su retiro de la candidatura presidencial. La noticia fue divulgada a través de una carta en la red social X, en la que Biden manifestó su intención de no buscar la reelección y concentrarse en sus deberes presidenciales durante el resto de su mandato.

Biden expresó su respaldo a la vicepresidenta, Kamala Harris, para que encabece la fórmula presidencial del Partido Demócrata. Harris confirmó que buscará la nominación presidencial, agradeciendo el apoyo de Biden.

«Ha sido el mayor honor de mi vida ser su presidente. Y si bien mi intención ha sido buscar la reelección, creo que lo mejor para mi partido y el país es que me retire y me concentre únicamente en el cumplimiento de mis deberes como presidente durante el resto de mi mandato», escribió Biden.

My fellow Democrats, I have decided not to accept the nomination and to focus all my energies on my duties as President for the remainder of my term. My very first decision as the party nominee in 2020 was to pick Kamala Harris as my Vice President. And it’s been the best… pic.twitter.com/x8DnvuImJV

— Joe Biden (@JoeBiden) July 21, 2024