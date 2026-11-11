Dos jóvenes fueron hospitalizados tras chocar contra un camión cisterna

Dos jóvenes de 19 y 20 años fueron trasladados al Hospital Ramón Carrillo después de que la moto en la que viajaban chocara contra un camión cisterna en la avenida Santos Ortiz. La Policía investiga las causas del accidente.

Dos jóvenes de 19 y 20 años resultaron heridos este martes al mediodía luego de que la motocicleta en la que circulaban chocara contra la parte trasera de un camión cisterna en la avenida José Santos Ortiz, en San Luis. Ambos fueron trasladados al Hospital Central Ramón Carrillo.

El siniestro ocurrió alrededor de las 12, a la altura del kilómetro 782, a pocos metros del puente sobre el arroyo Los Sauces y cerca del ingreso a Juana Koslay.

De acuerdo con la información de la División Accidentología Vial, el joven de 19 años conducía una Honda Wave 110 cc en dirección oeste-este, acompañado por una mujer de 20 años. Por causas que todavía se investigan, perdió el control del rodado e impactó contra un camión Ford F7000 que circulaba en el mismo sentido.

Tras el choque y la posterior caída, los dos ocupantes de la moto sufrieron distintos golpes. Personal del Sempro los asistió en el lugar y luego los trasladó en ambulancias al Hospital Central para recibir atención médica.

El camión era conducido por un hombre de 78 años, quien resultó ileso. El test de alcoholemia que le practicaron dio negativo, con un registro de 0,00 gramos de alcohol por litro de sangre.

En tanto, los efectivos no pudieron realizarle el control al motociclista debido a las lesiones que presentaba. La Policía continúa con las actuaciones para establecer qué provocó la pérdida de control de la moto.