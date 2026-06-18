Austria venció a Jordania y desafiará a Argentina

Austria superó 3 a 1 a Jordania en un partido que se resolvió en los minutos finales y quedó como escolta de Argentina en el Grupo J. El equipo de Ralf Rangnick será el próximo rival de la Scaloneta en un duelo que puede definir la punta de la zona.

Austria derrotó 3 a 1 a Jordania en Santa Clara y comenzó con una victoria su participación en el Mundial 2026. Con el triunfo, el conjunto dirigido por Ralf Rangnick alcanzó a la Selección argentina en la cima del Grupo J, ambos con tres puntos tras la primera fecha. El próximo lunes 22 de junio se enfrentarán en Dallas en un duelo clave por el liderazgo de la zona.

El seleccionado europeo abrió el marcador a los 21 minutos gracias a un golazo de Romano Schmid, quien sacó un potente remate desde fuera del área que se clavó en el ángulo izquierdo del arquero Yazeed Abu Laila.

Sin embargo, Jordania, que disputa su primera Copa del Mundo, reaccionó en el inicio del complemento. A los 50 minutos, Ali Olwan marcó el empate con una gran definición cruzada y anotó el primer gol de la historia de su país en un Mundial. Su actuación le valió el reconocimiento como mejor jugador del partido.

El encuentro se mantuvo abierto hasta el tramo final. Austria incluso había celebrado un segundo tanto de Marko Arnautovic, pero el VAR anuló la acción por una mano previa en la jugada.

La diferencia llegó recién a los 76 minutos. Tras un córner ejecutado desde la derecha, el defensor Yazan Al Arab desvió la pelota hacia su propio arco y le devolvió la ventaja al conjunto europeo.

El cierre estuvo marcado por varias interrupciones, revisiones arbitrales y más de diez minutos de adición. En ese contexto, una nueva intervención del VAR derivó en un penal para Austria. A los 102 minutos, Arnautovic cambió la ejecución por gol y selló el 3-1 definitivo.

Más allá del resultado, Jordania dejó una buena imagen en su debut mundialista y complicó durante varios pasajes a un rival que regresó a la Copa del Mundo después de 28 años de ausencia. Para Austria, además, significó su primera victoria mundialista desde Italia 1990.

Con este resultado, Argentina lidera el Grupo J por diferencia de gol luego de su triunfo 3-0 sobre Argelia, mientras que Austria ocupa la segunda posición con la misma cantidad de puntos. En la próxima jornada, los campeones del mundo enfrentarán a los europeos, mientras que Jordania y Argelia buscarán mantenerse con chances de clasificación.