Milei reactivó su agenda global con cumbre del Mercosur y visita a Estados Unidos

Javier Milei volverá a viajar al exterior antes de fin de mes. El Presidente visitará España, participará de la cumbre del Mercosur en Paraguay y luego viajará a Estados Unidos para los festejos del 4 de julio.

Javier Milei volverá a desplegar una intensa agenda internacional antes de que termine junio con visitas programadas a España, Paraguay y Estados Unidos, en medio de un escenario político atravesado por la polémica en torno al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Según confirmaron fuentes oficiales, el Presidente iniciará el próximo 24 de junio una nueva gira por Madrid, donde permanecerá hasta el 27 y participará de actividades académicas y reuniones con empresarios.

Durante su estadía en la capital española, Milei brindará una conferencia en la Universidad CEU San Pablo y mantendrá encuentros con representantes del sector privado y referentes vinculados al ámbito económico internacional.

El viaje comenzará apenas un día después de la sesión impulsada por bloques opositores en la Cámara de Diputados para debatir una eventual moción de censura contra Manuel Adorni, cuestionado tras la presentación rectificada de su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción y la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito.

Será además la sexta visita de Milei a España desde que asumió la Presidencia. En sus anteriores giras mantuvo encuentros con el líder de Vox, Santiago Abascal, y con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, además de participar recientemente en el Madrid Economic Forum.

Una vez finalizada la agenda en Europa, el mandatario viajará a Paraguay para participar el 30 de junio de la cumbre de presidentes del Mercosur que se desarrollará en Asunción.

El encuentro regional tendrá especial relevancia por tratarse de la primera reunión formal del bloque tras la entrada en vigencia del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, uno de los temas centrales de discusión entre los países miembros.

En la Casa Rosada también avanzan en la organización de un nuevo viaje a Estados Unidos previsto para comienzos de julio. Milei participará de los festejos por el Día de la Independencia norteamericana, el 4 de julio, en una celebración que contará con la presencia de otros jefes de Estado invitados por la administración de Donald Trump.

La visita marcará además el viaje número 18 del Presidente a territorio estadounidense desde el inicio de su gestión, consolidando a Washington como uno de los principales destinos de su agenda internacional.

El desembarco en Estados Unidos coincidirá con el desarrollo del Mundial 2026, organizado conjuntamente por ese país, Canadá y México, contexto que multiplicará la presencia de dirigentes políticos, empresarios y líderes internacionales en la región.

En paralelo, el Gobierno apuesta a reforzar la imagen internacional de Milei y profundizar vínculos con actores económicos y políticos estratégicos mientras continúa atravesando tensiones internas en el plano doméstico.