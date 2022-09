Por Gabriel Rodriguez

La vicepresidenta, Cristina Kirchner, cuestionó hoy las «arbitrariedades» que se cometieron en el juicio por la Causa Vialidad y afirmó que «si no hubiese sido abogada, habría estado en estado de indefensión», a la vez que responsabilizó a la Justicia por el atentado que sufrió en la puerta de su domicilio.

«Como soy acusada, pero al mismo tiempo soy abogada, puedo hacer uso de esta etapa del alegato, por mi carácter de profesional», sostuvo la titular del Senado.

Al exponer en el juicio oral, la principal acusada en la Causa Vialidad denunció las «arbitrariedades» que -a su entender- hubo a lo largo del proceso judicial: «Me fue negado el derecho de ejercer la defensa».

«Esta declaración que voy a hacer ahora no es una graciosa concesión del Tribunal, sino que me asiste el Código de Procedimiento. Si no hubiera tenido la suerte de ser abogado, hubiera estado en estado de indefensión frente al alegato del fiscal», señaló Cristina Kirchner, quien contó que se sentía como «en una película en esas de juicios, en que se busca la verdad».

Asimismo, pidió formalmente -en su rol de abogada- que «al finalizar las audiencias, se extraiga testimonio de todas y cada una de las mentiras de los fiscales contrastadas con la prueba documental, pericial y testimonial que tuvo este juicio».

«Todo esto que pasó en estas jornadas lo vamos a compendiar, lo voy a subir a mis redes, para que el mundo pueda observar lo que fue este juicio. Una ventaja del Zoom, que a mí no me gustaba», lanzó la vicepresidenta, quien advirtió que se trata de «un claro caso de prevaricato».

En ese sentido, insistió en que «el fiscal (Diego) Luciani y el fiscal (Sergio) Mola mintieron en el alegato final de acusación».

Al recordar la carrera política de su fallecido ex marido, Néstor Kirchner, la titular del Senado ironizó: «Militamos toda una vida para 51 obras viales». Y agregó: «Kirchner llegó a la Presidencia de chiripa, en medio de una crisis monumental». .

«La realidad de lo que pasó no resiste esta acusación, pero sin embargo fue llevada adelante», se quejó.

«Fuimos elegidos por el pueblo, así que no podemos ser nunca una asociación ilícita», remarcó Cristina Kirchner, quien destacó que las obras cuestionadas estaban en la órbita de Santa Cruz y fueron juzgado por la Justicia de la provincia patagónica.

La ex mandataria consideró que la acusación de asociación ilícita «no tiene ni pies ni cabeza, pero fundamentalmente es profundamente inconstitucional, profundamente antirrepublicana y profundamente antifederal». «Uno es responsable por las competencias que tiene», señaló la titular del Senado, al advertir sobre las funciones que establece la Carta Magna tanto para el Presidente de la Nación como para el Poder Legislativo. .

Y añadió: «Tenían que traerme de los pelos a un juicio y para eso trajeron de los pelos a la Constitución, al Código Penal, al Código Civil, a la jurisprudencia, a todo. Quiero que se entienda, porque es realmente un disparate. Esto no ayuda, esto complica a un país, lo torna poco serio, casi al borde del ridículo».

«Vivo en estado de sitio permanente, porque mis garantías constitucionales están todas suspendidas desde el 10 de diciembre de 2015», lanzó Cristina Kirchner, quien recordó que Fernando De la Rúa fue sobreseído por las muertes provocadas por la represión en la crisis del 2001 por la Justicia estableció en ese juicio que «no resulta procedente extender indefinidamente la cadena de responsabilidades».

En su alocución, la vicepresidenta recordó el ataque a pedradas que sufrió su despacho del Senado y el intento de magnicidio que sufrió: «Yo hasta el 1º de septiembre pensé que era estigmatizarme, proscribirme, difamarme, calumniarme, pero después me di cuenta de que puede haber otra cosa más atrás de todo esto, porque de repente es como que desde el ámbito judicial se da licencia social para que cualquiera pueda pensar y hacer cualquier cosa».

«Intentaron matarme disparando a 15 centímetros de mi cara una pistola», insistió la ex jefa de Estado, quien también rememoró los carteles que aparecieron con su rostro y la leyenda «ASESINA».

Al profundizar sobre el atentado que sufrió, Cristina Kirchner afirmó que las personas detenidas integran la «banda de autores materiales» y añadió: «Nadie puede pensar que esa banda planificó e ideó la autoría intelectual de lo que me hicieron».

«Sus abogados defensores eran asesores de un senador de la Nación, alguien que se sienta a 20 o 30 metros míos. La asesora de otra diputada… Me siento un tanto en estado de indefensión», agregó.

«Esto es crear un clima en el que se ha contribuido… En la vida de los argentinos y especialmente en la mía hay tres, o treinta, toneladas de Clarín, La Nación y alguna otra revista en la que se va creando y estigmatizando a una persona, que no por casualidad es mujer», siguió.

En el cierre de su defensa, la titular del Senado manifestó: «La Argentina no sale con esta Justicia, con este Poder Judicial y que terminen con eso de la impunidad. Qué impunidad? Tengo cinco causas de asociación ilícita. Si quiere mirar impunidad, miren para otro lado. Me siento en estado de indefensión».