Por Kenia Benedetti

Luego de que Ernesto Tenembaum hiciera una polémica broma sobre la paternidad de Alberto Cormillot, el doctor salió a responderle a quienes lo critican por convertirse en padre por tercera vez a los 82 años y aseguró que espera compartir muchos años junto a su bebé.

«Dí por sobreentendido que mucha gente puede estar de acuerdo y otros no. Es muy difícil que alguien diga una cosa que no nos hayamos dicho Estefi y yo durante este tiempo», aseguró.

«Si estás en pareja con una persona joven sabés que es inevitable que eso que tenga que ocurrir. Hay algunas parejas que acuerdan no tenerlo, o no pueden. En nuestro caso no habíamos acordado eso: es legítimo que ella quiera tener», indicó.

Al mismo tiempo que explicó que prevé tener mucho tiempo más junto a su familia ya que su «padre no se cuidó hasta los 65, ahí empezó a cuidarse, bajó un poco el asado, suspendió el cigarrillo» y señaló: «si él vivió hasta los 95 haciendo todo mal durante muchos años, yo, que hago todo bien, salvo que tenga mala suerte, puedo vivir hasta los 100».