Por Gabriel Rodriguez

El presidente de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Mario Grinman, adelantó que habrá desabastecimiento de productos, mientras que el actual secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti lo cruzó al tildar sus dichos como amenazas, tras el anuncio del Gobierno que establece el congelamiento del precio de 1.432 productos.

El presidente la CAC sostuvo en declaraciones radiales: «Va a haber desabastecimientos, de eso no tengo dudas. Cuando se le terminen los productos que ya están fabricados, si dan pérdidas, no se van a volver a fabricar. No entiendo como no se dan cuenta de que eso va a ser así».

Para Grinman, la medida es «un paliativo» para que la sociedad «tenga la sensación de que está un poquito mejor», a la vez que señaló que se retrotrajeron los precios al número establecido al primero de octubre, y destacó que el aumento posterior a la fecha fue aprobado por Paula Español, ex Secretaria de Comercio Interior, sucedida por Roberto Feletti.

«Tratamos de ayudar a los Gobiernos de turno, a los que sean, a acordar algunas cosas que a ellos les puedan permitir transitar cierto período político con una relativa normalidad», afirmó Grinman.

Asimismo agregó: «En este caso, lo que nos dijeron, no podíamos acordar nada, impusieron tordo nos dijeron es esto o vamos con la resolución 20.680».

Luego, señaló que los empresarios no son formadores de precios sino «el último eslabón de la cadena», y cruzó: «Para el Gobernante siempre es más fácil encontrar un culpable que ver los errores propios».

Grinman manifestó sentir frustración e incredulidad, y manifestó que la medida «nunca funcionó» y dijo: «Todos los Gobiernos implementaron controles, pero no sirven. Son una aspirina que calma un dolor momentáneo a una enfermedad compleja de años».

Por su parte, Feletti, quien impulsó el congelamiento de precios, respondió a las declaraciones del presidente de la Cámara de Comercio desde su cuenta de Twitter: «Ni amenazas a los argentinos y argentinas ni desabastecimiento. Lamentamos mucho este tipo de amenazas que no son a un Gobierno ni a una política, sino al Pueblo argentino».

En tanto, agregó: «Venimos de un tiempo muy duro y estamos tratando de salir adelante poniendo todos un poquito para que la Argentina se vuelva, definitivamente, social y económicamente sostenible. Siempre estaremos abiertos al diálogo y a la negociación, pero no en estos términos».