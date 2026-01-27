Comienza la era Colapinto: Alpine presentó en Barcelona el A526 para la temporada 2026

La escudería Alpine presentó oficialmente el A526, el monoplaza con el que Franco Colapinto hará su debut como piloto titular en la temporada 2026. En un exclusivo evento en Barcelona, el equipo francés exhibió una evolución estética continuista, pero apostó fuerte a una revolución interna: el nuevo motor Mercedes y una aerodinámica perfeccionada en el túnel de viento.

Por Alejo Pombo

BARCELONA.– El puerto de Barcelona fue el escenario de una presentación que marca un hito para el automovilismo argentino. Sobre un lujoso crucero, la escudería Alpine dio a conocer el A526, el auto que pilotarán el argentino Franco Colapinto y el francés Pierre Gasly durante la exigente temporada 2026.

El evento contó con la presencia de las figuras centrales del proyecto: el jefe de equipo Steve Nielsen y el experimentado asesor Flavio Briatore. Visualmente, el A526 mantiene una identidad cromática fiel a sus patrocinadores, con una combinación vibrante de rosa y azul que ya es marca registrada del equipo con sede en Enstone.

Sin embargo, el verdadero cambio no está en la pintura, sino bajo la carrocería de fibra de carbono. Alpine inicia este año una transición estratégica fundamental: el monoplaza estará impulsado por el motor Mercedes, abandonando las unidades de potencia propias de Renault. Esta decisión, sumada a un exhaustivo trabajo de miles de horas en el túnel de viento para optimizar el flujo aerodinámico, genera un optimismo cauteloso en el garaje francés.

«Hemos tenido el tiempo necesario para preparar este modelo y corregir las deficiencias del pasado», destacaron desde la dirección técnica. Para Colapinto, el A526 representa la herramienta con la que buscará consolidarse en la élite del deporte motor, apoyado en un paquete técnico que promete mayor fiabilidad y velocidad punta en las rectas. Con el diseño ya revelado, la próxima parada serán los test de pretemporada, donde el asfalto dictará sentencia sobre el verdadero potencial de la nueva máquina azul y rosa.