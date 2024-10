Claudia Silvero, testigo clave: «Fabiola no me dijo que Alberto le pegara»

En el marco de la causa de violencia de género contra el ex presidente Alberto Fernández, Claudia Andrea Silvero, quien trabajó en temas sociales junto a Fabiola Yañez, afirmó hoy ante el fiscal Ramiro González que nunca fue informada ni presenció actos de violencia física entre la ex pareja. La declaración tuvo lugar en los tribunales de Comodoro Py, donde Silvero, propuesta por la defensa de Fernández, sostuvo: “Fabiola nunca me contó que Alberto le pegara y tampoco lo vi”.

Silvero relató una ocasión en la que observó a Yañez con un golpe en el ojo tras un viaje a Misiones en junio de 2021. No obstante, aclaró que no presenció ningún acto de violencia de Fernández hacia ella ni escuchó de su boca denuncias de agresiones. Durante su testimonio, detalló también aspectos de la relación entre Fernández y Yañez, incluyendo referencias a problemas de alcohol y conflictos en la pareja.

Según la testigo, Yañez acudía a un lugar reservado en la residencia de Olivos para fumar y consumir bebidas alcohólicas, y que en una ocasión en 2020 presenció una discusión entre la pareja. “Esa fue la primera vez que los escuché discutir; nunca vi que Alberto la golpeara, pero sí discutían cuando Fabiola estaba en estado de ebriedad”, precisó Silvero.

Además, Silvero explicó que Yañez le había expresado sus celos por el intercambio de mensajes entre Fernández y otras mujeres, llegando incluso a mostrarle capturas de pantalla de las conversaciones. Silvero agregó que en más de una ocasión la observó tambaleándose o golpeada debido a caídas.

Silvero es la tercera testigo presentada por la defensa de Fernández, después de la declaración de Noelia del Valle Gómez, ex niñera del hijo de la pareja, y Cintia Tonietti, ama de llaves de la Quinta de Olivos, quienes coincidieron en que no hubo violencia física entre ellos. La testigo también apuntó que Yañez mantenía una vida social en Misiones y en Buenos Aires, donde se encontraba con otros hombres.

El testimonio de Silvero agrega nuevos detalles al caso, describiendo lo que observó en la residencia de Olivos, sus múltiples visitas entre 2020 y 2023 y su percepción de la relación entre Fernández y Yañez.