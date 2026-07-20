Pampa apuesta al RIGI con un proyecto récord para abastecer al campo y exportar

Pampa Energía anunció una inversión récord de USD 2.700 millones para construir una planta de urea en Bahía Blanca. El proyecto, presentado al RIGI, generará miles de empleos, reducirá las importaciones de fertilizantes y buscará abastecer al mercado local y exportar principalmente a Brasil.

Pampa Energía anunció una inversión de USD 2.700 millones para construir una planta de urea granulada en Bahía Blanca, el mayor desembolso en los 20 años de historia de la compañía. El proyecto, que ya fue presentado para adherirse al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), busca convertir al complejo en uno de los mayores productores de fertilizantes de América Latina y abastecer tanto al mercado interno como a países de la región.

La planta tendrá una capacidad de producción de 2,1 millones de toneladas de urea por año, lo que permitirá reducir las importaciones de fertilizantes y ampliar las exportaciones, especialmente hacia Brasil, uno de los principales compradores mundiales de este insumo para el sector agropecuario. La empresa estima que la operación comenzará a fines de 2029.

Durante la etapa de construcción se generarán más de 3.500 puestos de trabajo directos, además de miles de empleos indirectos vinculados a la cadena de proveedores. Una vez que el complejo entre en funcionamiento, se crearán alrededor de 300 puestos permanentes.

Según las proyecciones de la compañía, la iniciativa aportará cerca de USD 1.000 millones anuales entre sustitución de importaciones y exportaciones. El objetivo es fortalecer el abastecimiento de fertilizantes para el agro argentino y posicionar al país como un proveedor regional, aprovechando la disponibilidad de gas natural proveniente de Vaca Muerta.

El presidente de Pampa Energía, Marcelo Mindlin, destacó que se trata de la decisión de inversión más importante de la historia de la empresa y aseguró que permitirá desarrollar un nuevo negocio estratégico. También sostuvo que el proyecto contribuirá a reducir la dependencia de fertilizantes importados y generará una nueva fuente de divisas para la economía argentina.

La ingeniería del proyecto estará a cargo de Tecnimont, empresa del grupo Maire, mientras que Sacde será responsable de la construcción. La tecnología para la producción de amoníaco y urea será provista por Nextchem, a través de Stamicarbon y KBR, firmas especializadas en el desarrollo de plantas de fertilizantes a nivel internacional.

El complejo ocupará unas 80 hectáreas dentro del área portuaria de Bahía Blanca y contará con una planta de amoníaco, dos líneas de producción de urea, silos de almacenamiento, infraestructura para carga de camiones y buques, una planta desalinizadora y conexión directa con los gasoductos que transportan gas desde Vaca Muerta. La empresa adelantó que priorizará la contratación de trabajadores y proveedores de la región durante la ejecución de la obra.