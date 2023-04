Chofer de Ciudad Evita:»Estan todos como zombies»

Por Ale Pombo

Un nuevo hecho de inseguridad en el conurbano bonaerense llevó al paro total de la empresa de colectivos La Cabaña luego de que dos choferes de la misma línea hayan sido víctimas de robo y agredidos en tan solo quince minutos de diferencia.

«Subieron, pidieron boleto y cuando les digo que tenían la tarjeta bloqueada, ahí me apuntan y me roban», contó ante la prensa Pablo Coriciano, uno de los colectiveros agredidos de la línea 624.

En su relato el hombre sostuvo que el delincuente lo amenazó en reiteradas oportunidades y le decía que lo iba a matar.

El hecho ocurrió durante la madrugada de este jueves en la localidad bonaerense de Ciudad Evita.

«Están todos como zombies. Quince minutos antes le robaron a un compañero que iba adelante mío», relató el chofer.

Además, la víctima sostuvo que se paró frente a una garita policial que hay en la intersección de las calles Crovara y Colonia y que tocó bocina varias veces pero no salió nadie.

El otro chofer agredido también habló con la prensa y aseguró que se trata del mismo delincuente y que atacan siempre a la madrugada: «Cinco y media empezamos. Es el horario más conflictivo pero tenemos que trabajar si o si».

Además, este contó que el joven que subió al colectivo para robar le puso el revólver en la cabeza y cuando le quiso robar a los pasajeros empiezan a gritarle, y le gatilló pero la bala no salió.

Minutos después, en la misma cuadra, el chofer fue sorprendido por el mismo ladrón que en esta oportunidad estaba con un acompañante que participó del robo, y allí le sacaron sus pertenencias y lo golpearon en la cabeza con el arma.

Ante la seguidilla de hechos delictivos que sufren los trabajadores, los trabajadores de la empresa La Cabaña anunciaron un paro por tiempo indeterminado de las líneas 172,174, 242, 298, 317, 624 y 635.

«Vamos a reclamar reunirnos con las autoridades, porque ya no se puede más con esto. Hoy le gatillaron a un compañero. No podemos esperar a que maten a otro compañero. Ya lo venimos pasando con lo de la 620, con lo de la 378. Ya no se puede salir más a la calle», reclamaron los trabajadores de la empresa.

Este jueves, los choferes se manifestaban para reclamar seguridad en la terminal ubicada en la localidad de Isidro Casanova.