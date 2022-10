Por Gabriel Rodriguez

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, respondió hoy las críticas que la presidenta la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, realizó contra el peronismo.

«Si la señora Ayuso cree que es mejor para España el macrismo que el peronismo, nosotros le recordamos que el macrismo en la Argentina nos dejó con una deuda de 40 mil millones de dólares, con el país endeudado por los próximos cien años, con una inflación del 50 por ciento», disparó Cerruti.

En una conferencia de prensa en la Casa Rosada, la funcionaria nacional precisó: «Efectivamente el peronismo no tiene nada que ver con lo que la señora quiere para su país, porque el peronismo defiende los derechos de los trabajadores, de las mujeres, de los que menos tienen».

La presidenta de la Comunidad de Madrid realizó un fuerte discurso al rechazar un proyecto de reforma fiscal del Gobierno de Pedro Sánchez en el que comparó sus políticas con las del peronismo.

Cerruti indicó que Díaz Ayuso hizo esas críticas «después de reunirse con Mauricio Macri» en España, durante la gira que días atrás realizó el exmandatario.

«La señora Ayuso evidentemente tiene buena relación con el señor Mauricio Macri. Entre otras cosas, le recordamos que Mauricio Macri también está siendo investigado porque durante su gobierno muchos de los negocios se dieron para la familia de Macri», apuntó la funcionaria nacional.

Y completó: «Si no entiendo mal, la señora Ayuso está siendo investigada por la Fiscalía Europea porque el negocio de los barbijos, en el peor momento de la pandemia, lo llevó adelante el hermano de la señora Ayuso».

En ese contexto, Cerruti fustigó: «Quizá esta cuestión de dejar todo para los ricos y quedarse con los negocios del Estado sea algo que tienen en común la señora Ayuso y el señor Mauricio Macri».

Además, Cerruti realizó un posteo en sus redes sociales en el que ratificó las críticas a la presidenta de la Comunidad de Madrid y la vinculó con los muertos por la pandemia del coronavirus.

«La señora Ayuso dijo que no quiere peronismo para su país y, la verdad, es que no me parece extraño, porque el peronismo representa todo lo que la señora Ayuso no quiere», manifestó la portavoz.

Al respecto, enumeró: «Representa garantizar el derecho de los trabajadores a una salud digna, a una educación pública y estatal.

Eso que la señora Ayuso dijo que era insostenible».

«A garantizar el derecho de los adultos mayores a tener una vida digna, una vida como evidentemente, no se llevó adelante en esas residencias en las cuales todavía se investiga qué fue lo que sucedió durante la pandemia para que murieran tantos adultos mayores durante la pandemia en donde gobierna la señora Ayuso», agregó.

Por último, sentenció: «La señora Ayuso dice que no quiere peronismo, seguramente, porque no quiere que las empleadas domésticas tengas sus derechos. Que los trabajadores tengan sus vacaciones y sus salarios acordados. Que tengan un aguinaldo, que tengan la posibilidad de una obra social».