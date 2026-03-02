Las reformas que evalúa Milei para profundizar su agenda legislativa

El presidente Javier Milei se prepara para la Apertura de Sesiones con un paquete de cuatro reformas clave: un nuevo Código Aduanero, cambios en la Ley de Administración Financiera, modificaciones al Código Civil y Comercial y una nueva Ley de Seguridad Nacional.

Por Alejo Pombo

En la antesala de su discurso en la Asamblea Legislativa, el presidente Javier Milei y su equipo ultiman detalles de una batería de proyectos que podrían enviarse al Congreso “en cualquier momento”, según deslizan fuentes oficiales.

Aunque el mensaje inaugural marcará los ejes políticos del año parlamentario, en la Casa Rosada aseguran que existen al menos cuatro reformas estructurales que concentrarán la estrategia oficial en los próximos meses.

1. Nuevo Código Aduanero

El primer eje apunta a una reforma integral del Código Aduanero, con foco en la simplificación administrativa y la facilitación del comercio exterior.

La iniciativa buscaría reducir la discrecionalidad en aspectos sensibles como la clasificación arancelaria, la valoración y el origen de mercaderías, además de profundizar la digitalización de trámites y procesos. El objetivo declarado es disminuir la incertidumbre regulatoria y acelerar operaciones vinculadas a importaciones y exportaciones.

2. Reforma de la Ley de Administración Financiera

El segundo proyecto considerado “estructural” es la modificación de la Ley 24.156 de Administración Financiera. La propuesta se articularía con una Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, que establecería la obligación de presentar presupuestos equilibrados o superavitarios y prohibiría la sanción de cuentas públicas deficitarias.

Entre los cambios en estudio figuran ajustes en el alcance del sector público consolidado y mayores restricciones al financiamiento del gasto mediante adelantos transitorios del Banco Central. También se analiza ampliar las facultades del Ejecutivo para reasignar partidas presupuestarias durante el ejercicio anual, una medida que podría generar fricciones con la oposición.

3. Cambios en el Código Civil y Comercial

El tercer capítulo incluye modificaciones al Código Civil y Comercial orientadas a ampliar la autonomía contractual entre privados y revisar el régimen de personas jurídicas, incluidas asociaciones civiles.

En el oficialismo reconocen que este punto podría generar mayor resistencia política y social. Por eso, la estrategia legislativa sería avanzar de manera gradual, negociando artículo por artículo para facilitar consensos parlamentarios.

4. Nueva Ley de Seguridad Nacional

La cuarta iniciativa es una nueva Ley de Seguridad Nacional que redefiniría las atribuciones en materia de Defensa, Seguridad e Inteligencia. Según trascendió, el modelo institucional tendría como referencia la reorganización estadounidense de 1947, que dio origen a la Agencia Central de Inteligencia y al Consejo de Seguridad Nacional.

El proyecto, aún sin texto público, abre interrogantes sobre límites, controles y coordinación interagencial, aspectos que previsiblemente concentrarán el debate legislativo.

Estrategia política

Desde Balcarce 50 señalan que las reformas serían enviadas por separado para concentrar la discusión en cada eje específico y evitar conflictos simultáneos en el Congreso.

En paralelo, la agenda presidencial incluye otras iniciativas ya mencionadas públicamente, como una eventual reforma tributaria, cambios en el financiamiento político y modificaciones al Código Penal.

El resultado de este paquete dependerá de la capacidad de negociación parlamentaria del oficialismo y de la recepción que tengan las propuestas en los sectores institucionales y sociales alcanzados por los cambios.