Carne, nafta y tarifas: los tres factores que empujaron la inflación de marzo

Este martes el INDEC publica la inflación de marzo, con estimaciones que van del 2,7% al 3,5%. Carne, combustibles y educación fueron los principales motores de la suba. El Gobierno espera el dato en medio del escándalo Adorni y apuesta a que desde abril los precios empiecen a ceder.

Este martes 14 de abril a las 16 horas, el INDEC publicará el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo, cerrando el primer trimestre de 2026 con un número que, según anticipan los analistas, no traerá alivio para el Gobierno de Javier Milei.

Las mediciones de distintas consultoras privadas sobre la inflación de marzo presentan resultados que oscilan entre el 2,7% y el 3,0% mensual, aunque algunas proyecciones más recientes comienzan a ubicar la cifra más cerca del 3,5%, lo que refleja una aceleración en la dinámica de precios. En el Ejecutivo ya no descartan que el número trepe al 3,3%, en línea con lo que anticipó el propio ministro de Economía, Luis Caputo, semanas atrás.

Los factores que empujaron los precios

Analistas del mercado advierten que marzo estuvo marcado por una mayor presión inflacionaria, impulsada principalmente por subas significativas en combustibles, alimentos y educación. Las naftas en la Ciudad de Buenos Aires acumulan un alza de 16,2% solo en marzo, con la premium superando los $2.000 por litro por primera vez. Por cada 10% que suben las naftas, la inflación trepa medio punto solo por ese efecto.

En alimentos, el principal impulso provino de carnes y derivados, con una suba del 6,3% en marzo. También se observaron aumentos en pan y cereales y en lácteos, aunque las verduras y las frutas cayeron y moderaron algo la presión. La división educación, por su parte, subió 8,6% durante el mes, por los aumentos en las cuotas de establecimientos de enseñanza formal.

El anticipo más cercano lo dio el IPC de la Ciudad de Buenos Aires: en marzo se aceleró respecto del registro anterior y marcó un incremento del 3%, que llevó la variación acumulada de los primeros tres meses del año al 8,9% y la interanual al 32,1%.

El contexto político y las expectativas

El dato llega en un momento complicado para el Gobierno, que atraviesa el escándalo del «caso Adorni» y enfrenta ruido político sostenido. En paralelo al dato de inflación, esta semana avanzará la causa judicial que involucra al jefe de Gabinete, con declaraciones previstas de cuatro mujeres que habrían otorgado préstamos para la compra de sus propiedades.

Hace tres meses que la inflación supera lo esperado por el Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central, y marzo pinta a que será el cuarto mes consecutivo en esa tendencia. Pese a ello, la apuesta oficial es a que desde abril los indicadores comiencen a mostrar una desaceleración. Milei sostuvo públicamente que para agosto el IPC «va a converger a cero», aunque economistas de distintos sectores ponen en duda esa proyección.

Junto con el IPC, el INDEC también difundirá la valorización mensual de la Canasta Básica Alimentaria y de la Canasta Básica Total, datos que medirán cuánto necesitó una familia para no caer bajo la línea de pobreza durante el tercer mes del año. En febrero, una familia de cuatro integrantes necesitó $1.397.671 para no ser pobre.