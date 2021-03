Por Alejo Pombo

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, se refirió hoy la filtración de una imagen del Zoom en el que participó el ex presidente Mauricio Macri que armó revuelo dentro de Juntos por el Cambio y afirmó que «fue un error involuntario» y que «no hubo mala fe de nadie».

La ex ministra de Seguridad buscó bajarle el tono a la polémica por la publicación de una imagen del Zoom de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio del último lunes, en la que se ve a Macri en primer plano y de fondo a su esposa, Juliana Awada, recostada en la cama, tapada con una manta y mirando el celular.

«Fue un error involuntario de alguien del equipo de prensa.

No me parece que se tenga que comentar en qué grupo estaba», explicó Bullrich en declaraciones radiales, al ser consultada sobre la captura y difusión de la particular imagen.

La presidenta del PRO afirmó que «no se sabe exactamente qué sucedió, pero no hubo mala fe de nadie» y buscó dar por concluido el tema que, durante el pasado lunes fue la comidilla de las redes sociales.

De ese encuentro partidario participaron, además de Macri, y Bullrich, Alfredo Cornejo, Maximiliano Ferraro, Horacio Rodríguez Larreta, Humberto Schiavoni, Luis Naidenoff, Martín Lousteau, Mario Negri, Cristian Ritondo, Juan Manuel López y Maricel Etchecoin Moro.

Según fuentes de Juntos por el Cambio, durante la reunión el ex presidente «retó» a la líder del PRO por pedir que se permita a los privados comprar vacunas contra el COVID-19 y también hubo un intercambio de diferencias entre Cornejo y Lousteau por las elecciones de la UCR bonaerense.

Durante la entrevista radial, Bullrich fue consultada también por los reclamos de la oposición al Gobierno respecto de la compra, distribución y disponibilidad de vacunas contra el Covid- 19.

La dirigente señaló en este sentido el comunicado que emitió el bloque de diputados del PRO «para instar a comprar la vacuna Pfizer y para ello hay que hacer un pequeño cambio en una ley».

«El Gobierno argumenta que no compró vacunas Pfizer porque no tienen el marco legal, eso se soluciona sacando una ley rápido. Son excusas», sostuvo la ex ministra y agregó: «Miles de países la compran, más que perder la soberanía, peor es perder la vida de la gente. Que hagan lo que tienen que hacer, que compren vacunas».