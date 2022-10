Por Gabriel Rodriguez

El ex senador Esteban Bullrich cuestionó la interna de Juntos por el Cambio a través de un duro mensaje en el que invitó a las fuerzas que componen la principal coalición opositora a la reflexión de cara a 2023.

«Llevamos meses cascoteándonos el rancho entre nosotros como si los argentinos viviesen en Noruega. Si lo pensamos un segundo, todo lo que está pasando es una locura», denunció a través de un hilo publicado en sus redes sociales, en referencia a los cruces entre los referentes políticos de los partidos de la coalición.

En un mensaje que busca interpelar al PRO, al radicalismo y a la Coalición Cívica, señaló: «Empiecen por los temas en los que sí están de acuerdo, no por los que los dividen . ¿Y saben qué? Llegó el momento de que Juntos por el Cambio ponga esto en práctica.

Abro hilo».

Para eso, el ex ministro de Educación pidió: «Necesitamos parar la pelota por un momento y hacerlo ya. Todos. Ninguno se salva.

Debemos examinar nuestra conciencia y preguntarnos, con honestidad, si nuestro ego vale más que el futuro de 45 millones de argentinos. A los que crean que vale más, les pido por favor que, más que un paso al costado, den uno al frente: los argentinos merecen saber la verdad».

En la misma línea, el ex senador enfatizó acerca de conseguir un triunfo en las elecciones de 2023: «Depende de cómo salgamos a jugar esa final, no de lo que pase en el otro partido. No hace falta ser analista político para entender cómo termina este juego de buscar las diferencias al que estamos jugando por estos días.

Alcanza con volver la vista a las presidenciales dey 2007 o de 2011. Spoiler alert: el juego terminó mal para todos».

«Los argentinos, que no están en Noruega y que miran atónitos como nos peleamos entre nosotros en lugar de unir fuerzas para sacar al país adelante, exigen y demandan otra cosa de nuestra parte. Llegó la hora de escuchar más, dejar los egos de lado y entender que la política es REPRESENTAR. Es ser la voz de los que no la tienen. Demostremos que estamos a la altura», indicó.

Por último, el ex funcionario de Cambiemos aseguró que no busca hacer campaña por ningún candidato, y reiteró su pedido de unidad.

«Como están las cosas ahora, no tenemos tiempo que perder. No escondo segundas intenciones: no necesito apoyar a nadie. Lo único que me mueve es el amor por la Argentina, un amor que no puedo evitar», concluyó Bullrich.