Bolivia inició hoy la vacunación contra el coronavirus con la aplicación de la Sputnik V, parte del lote que llegó a La Paz desde Buenos Aires, y la primera en ser inmunizada fue una enfermera de terapia intensiva en la ciudad oriental de Santa Cruz en un acto que contó con la presencia del presidente Luis Arce.

«Me siento bien, emocionada y a la vez un poco nerviosa, pero positiva», dijo la enfermera Sandra Ríos del Hospital Japonés tras ser inoculada con la vacuna rusa, parte de un primer cargamento de 20.000 dosis que arribó ayer y que formó parte del vuelo de Aerolíneas Argentinas que trajo el fármaco desde Moscú.

En el acto transmitido por la televisión estatal, Arce estuvo de pie al lado de Ríos mientras ella recibía la vacuna, tras un trámite en el que dejó constancia de su aceptación voluntaria y el compromiso de recibir en 21 días una segunda dosis.

“Y así de manera conjunta, todos unidos en esta tarea de lucha contra la Covid vamos a lograr salir adelante y lo estamos haciendo, tienen la esperanza, lo han dicho ustedes: ‘hay luz al final del túnel’, por fin», manifestó el mandatario, citado por la agencia de noticias boliviana ABI.

«Esta es una solución estructural (las vacunas), ya no es un paliativo, ya no es un defensivo ya no es un aguante, ya no es una resistencia, ahora ya estamos empezando la etapa de solucionar estructuralmente el problema”, agregó.

Diez profesionales del hospital cruceño, entre médicos enfermeras y auxiliares, recibieron las primeras vacunas, en el inicio de una campaña que priorizará al personal sanitario del país, según anuncios oficiales.

Arce entregó al cierre del acto certificados de vacunación a los beneficiarios, quienes fueron supervisados durante media hora cada uno tras recibir la Sputnik V.

Las 20.000 dosis de Sputnik V que comenzaron a ser distribuidas en el país son parte de 5,2 millones de dosis de esa vacuna del centro ruso Gamaleya compradas por el Gobierno boliviano, como insumo inicial de una campaña para inmunizar este año contra la Covid-19 a todos los bolivianos mayores de 18 años.