Keila Daiana da Costa, de 24 años y oriunda de Misiones, desapareció durante el temporal que provocó graves inundaciones en Ubatuba. Su pareja fue encontrada muerta y los bomberos brasileños mantienen un operativo en el río Indaiá, mientras su familia espera noticias.

Los equipos de rescate de Brasil continúan buscando a Keila Daiana da Costa, una joven argentina de 24 años desaparecida durante el fuerte temporal que azotó Ubatuba, en el estado de São Paulo. Su pareja, Enzo Antônio, de 30 años, fue encontrada sin vida el lunes, después de que ambos fueran arrastrados por la corriente del río Indaiá mientras circulaban en motocicleta.

La desaparición ocurrió durante la noche del domingo 22 de noviembre, cuando la pareja regresaba de trabajar en una pizzería. La principal hipótesis es que intentaron atravesar un puente en motocicleta y fueron sorprendidos por la crecida del río.

Una persona que se encontraba en la zona escuchó pedidos de auxilio, pero no pudo intervenir debido a la fuerza de la corriente y al elevado nivel del agua. Posteriormente, la motocicleta fue encontrada dentro del cauce.

Keila es oriunda de la localidad de Terciados Paraíso, en el municipio misionero de San Pedro, y vive en Brasil desde hace aproximadamente dos años. Se había trasladado para buscar oportunidades laborales y estar cerca de uno de sus hermanos, que reside en Ubatuba.

Su familia atraviesa horas de profunda incertidumbre mientras sigue de cerca el operativo. Rubén Da Costa, padre de la joven, manifestó su preocupación por la falta de novedades concretas.

«No tenemos nada concreto. Se sigue buscando y allá sigue el tiempo feo y llueve», expresó en diálogo con Misiones Online. El hombre también había manifestado su intención de viajar hasta el lugar, aunque las condiciones de riesgo y las restricciones de Defensa Civil complicaban su presencia en la zona.

Las tareas de rescate se concentran en el río Indaiá y sus alrededores, con un operativo que se extiende hasta la desembocadura en el mar. Participan efectivos del Grupo de Bomberos Marítimos y del 11° Agrupamiento de Bomberos, además de voluntarios que colaboran con drones.

Los rescatistas utilizan embarcaciones, motos acuáticas y recorridas terrestres para ampliar el rastrillaje. Sin embargo, la baja visibilidad bajo el agua, la vegetación acumulada y los obstáculos arrastrados por la corriente dificultan las tareas. Las condiciones meteorológicas también representan un riesgo para los equipos de emergencia.

El temporal que golpeó a Ubatuba

La tormenta que afectó a la ciudad entre la noche del domingo y la madrugada del lunes dejó aproximadamente 172 milímetros de lluvia en apenas tres horas, según informó el municipio.

Las precipitaciones provocaron inundaciones, desbordes de ríos, caída de árboles y deslizamientos de tierra. Entre los barrios más afectados estuvieron Sesmaria, Vila Rezende, Taquaral, Angelim e Itamambuca.

En Sesmaria, el desborde de un curso de agua afectó viviendas y obligó a una familia con dos hijos a abandonar su casa. También se registraron evacuaciones y complicaciones en distintos caminos de la región.

Mientras los bomberos continúan con los rastrillajes, los familiares de Keila esperan novedades sobre su paradero. La búsqueda permanece activa y las condiciones climáticas siguen siendo uno de los principales obstáculos para encontrarla.