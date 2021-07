Por Alejo Pombo

El Ministerio de Salud comunicó hoy que el plantel de Boca deberá hacer una cuarentena de siete días tras regresar de Brasil, en donde fue eliminado de la Copa Libertadores por Atlético Mineiro en un partido con polémica que terminó en un escándalo.

«Se aclara que en virtud de los hechos conocidos se dispone que al ingreso al país deberán aislarse por siete días en el dispositivo previsto por el club, en virtud de las previsiones vigentes para delegaciones deportivas en eventos internacionales», expresó el ministerio en el comunicado.

En ese sentido, se agregó que Boca deberá «hacer las prácticas correspondientes en modalidad burbuja, sin intervención ni interacción con terceros, como así también en dicha locación deben someterse a las evaluaciones del equipo médico para su seguimiento».

Además, el Ministerio de Salud indicó que «se reitera que en dicho aislamiento, el club será quien deba responder por el control médico de los integrantes del plantel de fútbol, realizando el test PCR del día siete, evitando traslados o circulación con terceros o cualquier otra actividad social. Todo ello, para garantizar una burbuja que supere cualquier posible desvío».

El plantel boquense arribó a Ezeiza esta tarde y, de acuerdo a este comunicado, deberá quedarse aislado en un hotel o en alguna instalación que el propio club defina.

Sin embargo, la intención de la institución es no cumplir la cuarentena porque la delegación «no rompió la burbuja», según indicó Emilio Nana, quien se encuentra a cargo del Departamento Médico de Boca.

«Yo iba a ir a Ezeiza pero no puedo ver a los jugadores porque estaría en las mismas condiciones que ellos. No nos consta que haya habido gente no testeada, pero si había policías en esas condiciones en la Zona 1, eso no es problema de Boca», expresó Nana en diálogo con TyC Sports.

Y agregó: «Estando acá, nosotros no lo podemos saber. Una vez que hablemos con los jugadores concretamente, vamos a dar la información que corresponde».

«Boca actuó correctamente, hasta ahora no hay nada que indique que la delegación actuó mal. Nos pondremos al tanto con los futbolistas a través de un Zoom y presentaremos lo que haya que presentar en el Ministerio», añadió, al tiempo que remarcó la intención de disputar los próximos compromisos por el certamen local.