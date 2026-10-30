La autopsia reveló la violencia del crimen de Nancy Godoy

La autopsia preliminar detectó múltiples heridas cortantes y punzantes, lesiones defensivas y mutilaciones en el cuerpo de la docente de 52 años. Los peritos realizarán nuevos estudios para determinar si sufrió un ataque sexual y precisar la fecha de su muerte. Hay cinco detenidos y la Justicia investiga el caso como un posible femicidio.

Los resultados preliminares de la autopsia de Nancy Godoy, la docente rural de 52 años encontrada asesinada en Esquina, Corrientes, confirmaron la extrema violencia del ataque. El examen forense detectó múltiples heridas cortantes y punzantes en distintas partes del cuerpo, algunas de ellas provocadas cuando la mujer todavía estaba con vida, según informó el Ministerio Público Fiscal.

El cuerpo había sido encontrado el miércoles 28 de octubre, después de 21 días de búsqueda, en un sector de difícil acceso del paraje El Malezal. La autopsia también reveló lesiones defensivas en los antebrazos y mutilaciones, entre ellas la amputación de la mano izquierda.

El abogado de la familia, Gustavo Briend, calificó el hecho como un acto de “absoluto salvajismo”. Por la cantidad y las características de las heridas, los investigadores no descartan que se hayan utilizado distintas armas, aunque todavía no pudieron establecer cuántas ni de qué tipo.

Qué revelaron los estudios forenses

El avanzado estado de descomposición del cuerpo impidió determinar si Godoy sufrió un ataque sexual. Por ese motivo, los especialistas realizarán estudios complementarios para buscar rastros genéticos y otros indicios biológicos que permitan establecer si existió una agresión de ese tipo.

También se solicitaron estudios entomológicos para intentar precisar la fecha del fallecimiento. Esos análisis podrían aportar información para reconstruir las últimas horas de la docente y establecer cuánto tiempo llevaba el cuerpo en el lugar donde fue encontrado.

Los primeros resultados fueron comunicados a los familiares durante una reunión en la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas de Esquina. Participaron los tres hijos de la víctima, otros allegados y sus abogados. El marido de Godoy no asistió debido al estado de conmoción en el que se encontraba tras el hallazgo.

Cinco detenidos y la hipótesis de femicidio

La investigación está a cargo de los fiscales Javier Mosquera y María Andrea González. La principal hipótesis judicial apunta a un femicidio y, hasta el momento, hay cinco personas detenidas con prisión preventiva.

Entre los imputados se encuentran Ireneo Zarza, capataz de la estancia El Curupí; Felipe Sandoval y Nahuel Rojas, señalados como coautores de femicidio. Rosa Leguizamón está acusada como coautora de homicidio simple, mientras que Ernesto Bordón enfrenta una imputación por falso testimonio.

La Justicia busca determinar qué responsabilidad tuvo cada uno de los acusados y si hubo más personas involucradas. Las imputaciones son provisorias y la investigación continúa con el análisis de testimonios y pericias.

El hallazgo después de 21 días de búsqueda

Godoy había sido vista por última vez el 7 de octubre. Su cuerpo fue localizado el miércoles 28 en un viejo potrero de la zona rural de El Malezal, dentro de la estancia donde funcionaba la escuela en la que trabajaba.

A pocos metros del lugar apareció un bolso con pertenencias de la docente, entre ellas su teléfono celular. El hallazgo permitió cerrar el operativo de búsqueda, pero abrió una nueva etapa de la investigación: reconstruir cómo ocurrió el crimen, establecer cuándo fue asesinada y determinar la participación de cada uno de los detenidos.