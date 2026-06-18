Argentina busca volver a los mercados con aval del Banco Mundial

Javier Milei recibió en Olivos a autoridades del Banco Mundial luego de que el organismo aprobara garantías por hasta USD 2.000 millones para Argentina. El respaldo busca facilitar el acceso al crédito internacional, reducir costos de financiamiento y acompañar la estrategia económica del Gobierno.

El presidente Javier Milei recibió este miércoles en la Quinta de Olivos a una delegación de autoridades del Banco Mundial, en un encuentro centrado en el reciente paquete de garantías por hasta USD 2.000 millones aprobado por el organismo para respaldar el acceso de Argentina al financiamiento internacional y fortalecer su estrategia de manejo de deuda.

La reunión se realizó apenas un día después de que el Directorio del Banco Mundial y la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) aprobaran una estructura financiera diseñada para movilizar hasta USD 2.000 millones en préstamos comerciales destinados a la Argentina.

Del encuentro participaron la vicepresidenta para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, Susana Cordeiro Guerra; el director para Argentina, Paraguay y Uruguay, Peter Siegenthaler; funcionarios del organismo y miembros del equipo económico nacional encabezado por el ministro de Economía, Luis Caputo.

El esquema aprobado combina una garantía basada en políticas del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y una cobertura de MIGA. En conjunto, ambos instrumentos cubrirán el 95% de los pagos del servicio de deuda asociados al préstamo comercial que obtenga el país. Según el Banco Mundial, el objetivo es reducir los costos de financiamiento y facilitar el regreso de Argentina a los mercados internacionales de capital.

La operación forma parte de una estrategia más amplia impulsada por el Palacio de Hacienda para refinanciar vencimientos de deuda en dólares y mejorar las condiciones de acceso al crédito externo. El préstamo respaldado por las garantías tendrá un plazo de seis años y un período de gracia de tres años para el pago de capital e intereses.

Tras la aprobación, Cordeiro Guerra definió la iniciativa como «una ruta alternativa» para que Argentina vuelva a financiarse en los mercados internacionales. La funcionaria sostuvo que el instrumento actúa como un «puente de financiamiento» en un contexto de reformas económicas orientadas a impulsar la inversión privada, la creación de empleo y el crecimiento económico.

Desde el Banco Mundial remarcaron además que la asistencia busca respaldar medidas vinculadas al fortalecimiento de la estabilidad macroeconómica, la promoción de inversiones en infraestructura, el desarrollo del sector privado y la mejora del acceso al financiamiento para pequeñas y medianas empresas.

El encuentro en Olivos se produjo en medio de una serie de gestiones del Gobierno para consolidar fuentes de financiamiento internacional y mejorar el perfil de deuda del país, una de las prioridades económicas de la administración de Milei para la segunda mitad de 2026.