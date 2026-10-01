Aumentan colectivos, subte y peajes desde octubre

Desde el 1° de octubre aumentarán los colectivos, el subte y los peajes en el AMBA. El boleto mínimo llegará a $1.215,09 en las líneas bonaerenses y a $920,48 en CABA, mientras que el subte costará $1.817. También subirán las tarifas de las autopistas porteñas.

Desde el jueves 1° de octubre, viajar en colectivo, subte y circular por las autopistas porteñas será más caro. Las tarifas tendrán nuevos ajustes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con incrementos que llegarán al 4,3% en las líneas bonaerenses y al 3,7% en los servicios porteños.

En la Provincia de Buenos Aires, el boleto mínimo para recorridos de hasta 3 kilómetros pasará a $1.215,09. Para viajes de 3 a 6 kilómetros costará $1.366,97; de 6 a 12 kilómetros, $1.518,85; y de 12 a 27 kilómetros, $1.822,63, con SUBE registrada.

En la Ciudad de Buenos Aires, el boleto mínimo de los colectivos pasará de $887,99 a $920,48. Los recorridos de 3 a 6 kilómetros costarán $1.022,81; de 6 a 12 kilómetros, $1.101,59; y de 12 a 27 kilómetros, $1.180,44.

Las líneas de jurisdicción nacional, en tanto, mantendrán por el momento el boleto mínimo en $742,81 para quienes utilizan una SUBE registrada.

También aumentará el subte porteño, cuyo pasaje pasará de $1.753 a $1.817. Para los pasajeros frecuentes continuará el esquema de descuentos: 20% entre los 21 y 30 viajes mensuales, 30% entre los 31 y 40 y 40% desde el viaje 41.

Los peajes de las autopistas porteñas también tendrán una actualización del 3,7%. Para vehículos livianos en hora pico, circular por las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno costará $6.785,16, mientras que en la Illia llegará a $2.820,85.

Las autopistas de la Ciudad funcionan bajo un sistema de peaje sin barreras, con TelePASE como principal modalidad de pago. También existen alternativas como el Pase Diario prepago y el TelePASE por patente.

Los aumentos forman parte de los mecanismos de actualización mensual vinculados a la inflación. En el caso porteño, la fórmula toma el IPC del INDEC correspondiente a dos meses atrás y suma dos puntos porcentuales. En la Provincia se aplica un mecanismo basado en el IPC de la región Gran Buenos Aires, también con una actualización adicional prevista por la normativa.