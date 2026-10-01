Milei desembarca en Francia para impulsar negocios e inversiones

Javier Milei encabeza desde este miércoles la Argentina Week en París, un encuentro destinado a atraer inversiones europeas. La agenda incluye reuniones con empresarios, gobernadores y organismos internacionales, además de un encuentro bilateral con Emmanuel Macron y rondas de negocios en sectores estratégicos.

Javier Milei encabeza desde este miércoles la Argentina Week en París, un encuentro que reunirá durante tres días a funcionarios nacionales, gobernadores, empresarios argentinos y representantes de compañías francesas y europeas para presentar oportunidades de inversión y negocios en el país.

Antes de viajar, el Presidente envió un mensaje a los inversores franceses durante una entrevista con el medio Le Point: “Son bienvenidos para venir a llenarse los bolsillos en la Argentina”.

Milei también defendió el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y cuestionó a los sectores de la oposición que critican el esquema. “Es una estupidez sin nombre dicha por analfabetos económicos”, afirmó.

La agenda central comenzará este jueves en el Château de la Muette, sede de la OCDE, donde el mandatario encabezará el encuentro bajo el lema “Fuerzas que impulsan el crecimiento de la Argentina: hitos y oportunidades de inversión”.

Durante la jornada habrá exposiciones sobre la transformación macroeconómica argentina y paneles vinculados con energía, minería, agro, salud, biotecnología, comercio y desregulación.

También está previsto un encuentro privado entre Milei y el presidente francés Emmanuel Macron en el Palacio del Elíseo, seguido por una recepción ofrecida por el mandatario francés a la delegación argentina.

La comitiva incluye a 12 gobernadores: Neuquén, Mendoza, Corrientes, Chubut, Río Negro, Santa Cruz, Salta, Jujuy, San Juan, Catamarca, Entre Ríos y Chaco. También participa el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Entre los empresarios que participarán figuran Patrick Pouyanné, de TotalEnergies; Gary Nagle, de Glencore; Héctor Grisi, de Santander; Margarita Louis-Dreyfus y Horacio Marín, de YPF, además de representantes de otras compañías europeas.

El viernes estará dedicado a sectores considerados estratégicos por el Gobierno, con encuentros sobre tecnología e inteligencia artificial, talento argentino, energía, minerales críticos y actividad nuclear. También habrá actividades vinculadas con la Agencia Internacional de Energía.

En paralelo, se desarrollará en París una ronda de negocios del sector pesquero. La Argentina B2B Week: Seafood Edition reunirá a empresas exportadoras argentinas con compradores, distribuidores y cadenas comerciales europeas, con especial foco en productos como langostino y vieira.

La agenda empresarial también contempla una mesa sobre las oportunidades del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, con eje en comercio y seguridad jurídica.

Milei llegará además a una actividad organizada por el Paris Economic Forum, donde está previsto que reciba un reconocimiento.

La Argentina Week constituye la segunda escala internacional de este formato impulsado por el Gobierno, después de la edición realizada en Nueva York. El objetivo oficial es mostrar ante potenciales inversores las oportunidades vinculadas con sectores como Vaca Muerta, minería, energía, agroindustria, tecnología y economía del conocimiento.