Por Alejo Pombo

Al menos 39 personas murieron, entre ellas cuatro niños, mientras que otras 100 resultaron heridas luego de un bombardeo contra la estación de Kramatorsk, ciudad del este de Ucrania, donde centenares de personas aguardaban un tren para abandonar la región.

Fuentes locales notificaron que una gran cantidad de ciudadanos buscaban escapar de ese lugar amenazado por una ofensiva rusa de gran envergadura en dirección a otras partes más seguras del país y frente a la estación se veían varios automóviles carbonizados y los restos de un misil.

La estación estaba repleta de maletas abandonadas, vidrios rotos y escombros, mientras que en el interior estaba cubierto de sangre debido al movimiento de los cuerpos.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, calificó como una «maldad sin límites» de parte de Rusia el sangriento ataque contra la estación de tren.

«Como no tienen fuerza ni valor para enfrentarse a nosotros en el campo de batalla, destruyen cínicamente a la población civil. Es una maldad sin límites. Y si no se castiga, no cesará jamás», dijo el mandatario en Telegram.

Por su parte, el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, condenó «con firmeza» el ataque contra la estación de tren de Kramatorsk y acusó a Rusia de querer «cerrar las vías de evacuación» de civiles.

«Condeno con firmeza el ataque ciego de esta mañana contra una estación en #Kramatorsk por parte de Rusia, que mató a decenas de personas y dejó muchos heridos», declaró Borrell en Twitter.

«Se trata de un nuevo intento de cerrar las vías de evacuación para aquellos que huyen de esta guerra injustificada y causar de los sufrimientos humanos», denunció.